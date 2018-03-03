Алена Заварзина: Если и пойду на следующую Олимпиаду, то на своих условиях
На Олимпийских играх в Пхенчхане Заварзина заняла четвертое место.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина в интервью официальному сайту «Матч ТВ» высказалась о своем будущем.
— Силы начинать новый четырехлетний олимпийский цикл есть?
— Нет. Пока нет.
—
— Я не хочу об этом сейчас думать. Если и пойду на следующую Олимпиаду, то на своих условиях. Не хочу столько своей жизни на это отдавать.
— С каким чувством вы будете вспоминать Олимпиаду в Корее?
— Не знаю. Пока я просто хожу и оправдываюсь. Оправдываюсь перед собой, друзьями. Сейчас нельзя копаться в себе, нужно смотреть вперед и думать о будущем. Хотя бы настолько, насколько это возможно.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Заварзина заняла четвертое место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter