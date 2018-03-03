Канадцы предлагают наградить лыжника Харви как призёра Игр-2018

B2ten, в которой Готье является одним из основателей, помогает финансировать канадских спортсменов за счёт частных инвестиций. В свою очередь национальную программу Own the Podium финансируют правительство страны, Олимпийский комитет Канады и Олимпийский фонд Канады.

В марафоне на Играх-2018 Харви занял 4-е место — его обошли российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков, завоевавшие серебро и бронзу.

«На месте Own the Podium я бы рассматривал результаты без российских спортсменов.

Когда буду представлять нашим донорам список медалистов, то включу в него Харви. Я хочу поставить пометку рядом с его результатом, что его рассматривали как медальное.

Харви выступил феноменально. Мы не можем считать, что он не оправдал надежд. Это был успех. Россияне, которые опередили его, даже не должны были принимать участие в соревнованиях, — цитирует Готье CBC.

Мнение Готье приводится в качестве комментария к тексту журналиста Дьедры Дион под названием «Невнятным ответом на российский допинг МОК украл медаль у Харви».