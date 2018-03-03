Российский призер ОИ-2018 выставил подаренный автомобиль на продажу
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Автомобиль BMW модели X4, полученный российским спортсменом за серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, выставлен на продажу.
Объявление о продаже машины появилась 2 марта на сайте auto.ru. В комментарии к объявлению продавец, которым выступает частное лицо, сообщил, что автомобиль «получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года». Кому именно принадлежит автомобиль — неизвестно. После вручения ключей олимпийцам эта машина стала первой, о чьей продаже было объявлено.
«На авто олимпийская символика “Команда России 2018”: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», — говорится в сообщении.
В комментарии также отмечается, что номера на данный автомобиль не получались, а само транспортное средство находится на закрытой парковке. В качестве места осмотра указана станция метро «Савёловская».
Вручение ключей от автомобилей российским призерам Олимпиады в Пхенчхане состоялось в среду. Согласно данным
Серебряными призерами Олимпиады из числа россиян стали Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев (все — в командном турнире по фигурному катанию), Никита Трегубов (скелетон), Андрей Ларьков, Александр Болшунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов (все — лыжные гонки).
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