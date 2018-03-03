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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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3 марта 2018, 10:53 | Олимпизм | Р-Спорт

Российский призер ОИ-2018 выставил подаренный автомобиль на продажу

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Автомобиль BMW модели X4, полученный российским спортсменом за серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, выставлен на продажу.

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Объявление о продаже машины появилась 2 марта на сайте auto.ru. В комментарии к объявлению продавец, которым выступает частное лицо, сообщил, что автомобиль «получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года». Кому именно принадлежит автомобиль — неизвестно. После вручения ключей олимпийцам эта машина стала первой, о чьей продаже было объявлено.

«На авто олимпийская символика “Команда России 2018”: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», — говорится в сообщении.

В комментарии также отмечается, что номера на данный автомобиль не получались, а само транспортное средство находится на закрытой парковке. В качестве места осмотра указана станция метро «Савёловская».

Вручение ключей от автомобилей российским призерам Олимпиады в Пхенчхане состоялось в среду. Согласно данным пресс-службы компании «BMW Group Россия», автомобилями этой модели награждались спортсмены, завоевавшие на Играх серебро.

Серебряными призерами Олимпиады из числа россиян стали Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев (все — в командном турнире по фигурному катанию), Никита Трегубов (скелетон), Андрей Ларьков, Александр Болшунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов (все — лыжные гонки).
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