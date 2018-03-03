Посол США проспорил норвежцам 14 упаковок пиццы, поставив на победу американцев на ОИ

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В Южной Корее норвежцы, вопреки собственным ожиданиям, побили исторический рекорд, завоевав 39 наград — больше, чем любая другая национальная сборная за всю историю зимних Олимпиад, и стали победителями в неофициальном медальном зачете. Сборная США, которой предсказывали 36 медалей, напротив, выступила заметно слабее, чем хотелось американцам, покинув Пхёнчхан с 23 наградами (четвертое место в медальной таблице). В итоге в посольство Норвегии на территории Соединенных Штатов передадут 14 замороженных пицц с колбасой пепперони — по одной за каждую завоеванную норвежскими атлетами золотую медаль.

Одну из пицц, готовящихся к отправке через Атлантику, посол получил в подарок от Норвежской государственной телерадиокомпании (NRK) за успешно пройденный тест на знание норвежских реалий.

«В этом вся прелесть ситуации, когда одновременно заключаешь два пари на пиццу», — прокомментировали ситуацию в Twitter посольства США в Осло, добавив, что организуют доставку в США пиццы норвежского производства, чтобы дипломаты из Страны фьордов могли насладиться «вкусом родины».

В Вашингтон полетит популярная в Норвегии замороженная пицца местной марки «Грандиоса», которую можно найти в морозильнике любого продуктового магазина в скандинавском королевстве. Несмотря на то, что «Грандиосу», продающуюся в Норвегии с 1980 года, нежно любят несколько выросших на ней поколений норвежцев, у истинных ценителей итальянского блюда этот продукт не вызовет восторгов. Сам Брейтуэйт, попробовавший «Грандиосу» под прицелом телекамеры оператора NRK, заявил, что «для замороженной пиццы вкус просто отличный», хотя проглотил откушенный кусочек с видимым трудом.