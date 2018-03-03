Участница Олимпиады-2018 из Ямайки провалила допинг-тест
У ямайской бобслеистки, участвовавшей в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, в анализах был обнаружен запрещенный кленбутерол. Об этом сообщает портал RJR News, не называя имени спортсменки.
Уточняется, что
В Играх-2018 участвовали две ямайских бобслеистки — Джазмин
Кленбутерол — лекарство для лечения бронхитов и астмы. Считается, что он также обладает жиросжигающим действием.
23 февраля сообщалось о проваленном
В январе 2017 года легкооатлет Усэйн Болт вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров. Он лишился награды
Позднее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решили не расследовать положительные
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