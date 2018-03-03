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3 марта 2018, 8:34 | Бобслей, сани, скелетон | Lenta.Ru

Участница Олимпиады-2018 из Ямайки провалила допинг-тест

У ямайской бобслеистки, участвовавшей в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, в анализах был обнаружен запрещенный кленбутерол. Об этом сообщает портал RJR News, не называя имени спортсменки.

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Уточняется, что допинг-проба была взята в середине января в Швейцарии. Федерация бобслея Ямайки сделала запрос на вскрытие пробы B.

В Играх-2018 участвовали две ямайских бобслеистки — Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри Рассел, показавших 18-й результат.

Кленбутерол — лекарство для лечения бронхитов и астмы. Считается, что он также обладает жиросжигающим действием.

23 февраля сообщалось о проваленном допинг-тесте российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В ее организме был выявлен триметазидин, включенный в 2014 году Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась, после чего покинула Игры.

В январе 2017 года легкооатлет Усэйн Болт вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров. Он лишился награды из-за положительной допинг-пробы партнера по национальной сборной Ямайки Несты Картера. Медали отобрали у всей сборной Ямайки.

Позднее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решили не расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров. О причинах отказа от расследования не сообщалось.
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