Участница Олимпиады-2018 из Ямайки провалила допинг-тест

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Уточняется, что допинг-проба была взята в середине января в Швейцарии. Федерация бобслея Ямайки сделала запрос на вскрытие пробы B.

В Играх-2018 участвовали две ямайских бобслеистки — Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри Рассел, показавших 18-й результат.

Кленбутерол — лекарство для лечения бронхитов и астмы. Считается, что он также обладает жиросжигающим действием.

23 февраля сообщалось о проваленном допинг-тесте российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В ее организме был выявлен триметазидин, включенный в 2014 году Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов. От вскрытия пробы B Сергеева отказалась, после чего покинула Игры.

В январе 2017 года легкооатлет Усэйн Болт вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров. Он лишился награды из-за положительной допинг-пробы партнера по национальной сборной Ямайки Несты Картера. Медали отобрали у всей сборной Ямайки.