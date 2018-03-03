Михаил Науменков: «Историю с недопуском на Олимпиаду пока забыл»

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В четверг хоккеисты ЦСКА завершили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выездной победой над ярославским «Локомотивом» (5:2). Ранее они возобновили сезон после перерыва на Олимпийские игры в Пхенчхане домашним поражением от череповецкой «Северстали» (1:4).

Эта встреча состоялась через двое суток после олимпийского финала в Корее, где сборная России победила в овертайме Германию (4:3) и принесла стране первое за 26 лет золото Игр. Вклад в этот триумф внес главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, работающий в штабе национальной команды тренером защитников и спецбригад меньшинства. Из числа армейцев в сборной были представлены нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Иван Телегин, защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров и Алексей Марченко, а также вратарь Илья Сорокин.

В обоих заключительных матчах «регулярки» из олимпийского состава, помимо тренера, участвовал только Алексей Марченко, потерявший в Корее место в сборной после стартовой встречи со Словакией, проигранной со счетом 2:3. Во время матча в Ярославле к нему добавился вставший на ворота Илья Сорокин.

Еще двумя представителями ЦСКА на золотой Олимпиаде могли оказаться форвард Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков. Однако наряду с игроками СКА Антоном Беловым и Сергеем Плотниковым, а также защитником «Металлурга» Алексеем Береглазовым они оказались вне списка спортсменов, приглашенных в Пхенчхан Международным олимпийским комитетом (МОК).

После игры с «Северсталью» «Известия» пообщались с Михаилом Науменковым, который поделился мнением о причинах поражения от череповчан, об эмоциях после просмотра победной Олимпиады, а также о готовности ЦСКА к стартующему в воскресенье плей-офф КХЛ.

— Что произошло в первом матче после перерыва?

— Было ожидаемо, что «Северсталь» выйдет с таким настроем — будет ловить шайбу «лицом и зубами». У них плей-офф уже давно начался. Не знаю, откуда взялись наши ошибки, которые привели к этим голам. Где-то не до конца доигрывали моменты, и соперник нас за это наказывал. В плей-офф такое не должно повторяться.

— Отсутствие олимпийцев сказалось?

— Думаю, мы в любом составе должны выступать на самом высоком уровне. Все-таки плей-офф — сложная вещь: много борьбы на каждом участке площадки. Всегда есть риск, что кто-то, не дай бог, травмируется. Но никого не будут интересовать эти проблемы — от ЦСКА все требуют только побед. Так что списывать нашу неудачу на отсутствие олимпийцев неправильно. Мы должны играть любым составом, который тренеры ставят на игру. Биться, выполнять установку и каждый эпизод отрабатывать до конца.

— Как прошел подготовительный период во время олимпийского перерыва?

— Мы честно работали. Где-то было тяжело, но подготовительный период провели качественно. Сыграли две выставочные игры с «Ак Барсом», до этого провели сбор в Сочи с двухразовыми тренировками утром и вечером, почти как в предсезонку. Уверен, будем прибавлять в ходе плей-офф.

— Сыграться с олимпийцами будет трудно?

— Что значит «сыграться»? Мы с этими ребятами прошли летний подготовительный период, провели большую часть регулярного чемпионата. Не будет такого, что мы выйдем с олимпийцами на лед и не будем знать, что делать. Есть определенная задача на игру, мы должны ее выполнять вне зависимости от состава.

— Как команда встретила триумфаторов Игр в Корее?

— Ребята заходили в раздевалку после матча с «Северсталью», мы поздравили их. Пацаны — реальные молодцы. Они выиграли первое за 26 лет золото Олимпиады. Очень за них рад. Сыграли за всю Россию. Никитин сказал, что времени отдыхать после Олимпиады нет, поэтому надо быстрее входить в ритм КХЛ.

— С каким чувством вы смотрели эту Олимпиаду?

— Сложно сказать. Поначалу непонятные были ощущения. Все-таки до сих пор неясно, почему я оказался вне списка приглашенных. Но сейчас стараюсь об этом не думать и двигаться вперед. А за сборную переживали. Поддерживали, писали им в чат поздравления после каждой выигранной игры и пожелания удачи.

— Есть желание выяснить, почему МОК не включил вас в список приглашенных?

— Честно говоря, у меня сейчас другая задача — показывать хорошую игру на льду. Про историю с недопуском я пока забыл.