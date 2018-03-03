Медведева рассказала о взаимоотношениях с Загитовой

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— Ты тренируешься в одной группе с Алиной Загитовой. Как складываются ваши отношения внутри?

— Я человек не конфликтный. У меня где-то в характере заложено чувство того, как обходить острые углы. Если чувствую, что разговор идет к конфликту, стараюсь этого избежать. Если я вижу, что человеку сложно и ему нужна помощь, я приду на помощь, если действительно чем-то могу помочь.

После Олимпиады я точно могу сказать, что спорт — это война, в которой нужно биться, грызть зубами. Всех, кто выходит на лед, ты в какой-то степени воспринимаешь как врагов. Не личных фрагов, а физических — которых нужно победить.

— В твоем ответе прозвучала фраза про то, что ты обходишь острые углы. А эти конфликтные ситуации возникали?

— Без конфликтных ситуаций не бывает взаимоотношений. Если мелкие конфликты возникают и решаются, то отношения становятся еще крепче. Поэтому к мелким конфликтам я отношусь не то что положительно… Отношусь нормально, как к должному. Без этого — никуда.

— Вы общались с Алиной после произвольной программы?

— Да, конечно. Первым делом я подбежала и ее поздравила. Человек выиграл Олимпийские игры, такое не каждый день случается. Потом в самолете мы летели рядом, но, к сожалению, Алина себя плохо чувствовала, поэтому проспала весь полет. Поэтому пообщаться просто не получилось. Не потому что не хотелось, а потому что человеку было плохо.

— Алина в одной группе с тобой способствует твоему прогрессу?

— Это как лестница, на которой друг друга обгоняешь. Человек ведь тоже смотрит на тебя и хочет стать сильнее тебя. Да, это подстегивает. Это заставляет тебя двигаться дальше.

Но есть моменты, когда огонь, который зажигается внутри, когда ты хочешь стать сильнее, иногда нужно уметь тушить, потому что он может пойти тебе в убыток. Самый главный враг спортсмена — это травмы. Очень важно об этом помнить. Безрассудное поведение может привести к необратимым последствиям. К травмам, которые могут помешать тебе идти к результату, — сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».