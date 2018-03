Призеры Олимпиады начали продавать машины: сколько это стоит?

Друзья, многое уже сказано, и всё же очень хочу ещё раз здесь поблагодарить за ту огромную поддержку, которую мы получаем! Нам это очень важно, это имеет для нас огромное значение. И да, я вчера просто с огромным детским восторгом подбегала к красивейшей, просто космически крутой машине и искренне радовалась торжественному моменту! Скажу вам по секрету, у этой очень особенной машины есть очень эксклюзивные Олимпийские секреты! Которые даже я сама не сразу увидела! Хочу подтвердить, что как я и сказала вчера: так как у меня в данный момент есть машина, я хочу воспользоваться той возможностью, которая у меня есть, и расстаться с этой прекрасной призовой машиной, чтобы оказать поддержку там, где она очень нужна. Это моё очень личное решение и такая возможность для меня важна. Но главное при этом, что этот поступок ничуть не уменьшает мою ОГРОМНУЮ благодарность за такой подарок, и я очень хочу верить, что этот мой шаг будет встречен поддержкой и пониманием. #ЕкатеринаБоброва#благодарность#БМВ#olympian#BMW

