Призеры Олимпиады начали продавать машины: сколько это стоит?

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Российские призеры Олимпиады в Пхенчхане по возвращении в Москву в среду побывали на торжественном приеме в Кремле, после чего им Фондом поддержки олимпийцев были вручены автомобили — внедорожники марки BMW. Подобная практика существует уже не первый год — традиция зародилась еще в 2006 году, после зимних Игр в Турине.

Правда, на следующий день возник скандал, причем на ровном месте. Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заявил, что, мол, призерам Пхенчхана вручили не те машины, которые должны были: среди наградных машин он не увидел марки BMW X6. «На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — сказал он.

Позже выяснилось, что никакой путаницы или подмены не произошло — олимпийцам вручили именно те автомобили, которые и должны были.

«X6 дарить и не планировали. Еще до Олимпиады был заключен договор с Фондом поддержки олимпийцев России, что медалисты получат за золото X5, за серебро — мощную X4, за бронзу — менее мощную X4. Повторюсь, об X6 речи не шло. Условие было — наклейки символизирующие российскую команду и российская сборка этих автомобилей. Вот и все», — сказал PR-менеджер по продуктовой линейке и лайфстайлу BMW Group Russia Василий Мельников.

Впрочем, некоторые призеры Пхенчхана уже заявили, что хотят продать подарочные автомобили. В частности, об этом сказала фигуристка Екатерина Боброва, завоевавшая серебро Игр в командном турнире. Вырученные деньги она хочет отдать на благотворительность. Так же она поступила и после Игр-2014 в Сочи.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfytM11F-Lx/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfytM11F-Lx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья, многое уже сказано, и всё же очень хочу ещё раз здесь поблагодарить за ту огромную поддержку, которую мы получаем! Нам это очень важно, это имеет для нас огромное значение. И да, я вчера просто с огромным детским восторгом подбегала к красивейшей, просто космически крутой машине и искренне радовалась торжественному моменту! Скажу вам по секрету, у этой очень особенной машины есть очень эксклюзивные Олимпийские секреты! Которые даже я сама не сразу увидела! Хочу подтвердить, что как я и сказала вчера: так как у меня в данный момент есть машина, я хочу воспользоваться той возможностью, которая у меня есть, и расстаться с этой прекрасной призовой машиной, чтобы оказать поддержку там, где она очень нужна. Это моё очень личное решение и такая возможность для меня важна. Но главное при этом, что этот поступок ничуть не уменьшает мою ОГРОМНУЮ благодарность за такой подарок, и я очень хочу верить, что этот мой шаг будет встречен поддержкой и пониманием. #ЕкатеринаБоброва#благодарность#БМВ#olympian#BMW</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/ekaterinabobrova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Екатерина Боброва</a> (@ekaterinabobrova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-01T19:26:28+00:00">Mar 1, 2018 at 11:26am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако не все так честны, как Боброва. После Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро уже возник скандал, когда стало известно, что призеры Игр выставляют подаренные им машины на продажу. Одна из чемпионок Рио якобы продала только что полученный BMW X6 прямо на выезде с территории Кремля, где его ей вручили — ее уже поджидал там коллекционер с чемоданом денег.

Похоже, что после Пхенчхана ситуация повторяется. На популярном профильном сайте уже появилось объявление, где говорится о продаже BMW X4. Вполне вероятно, что это не последний подобный случай.