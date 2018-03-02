Призеры Олимпиады начали продавать машины: сколько это стоит?
В интернете появилось объявление о продаже подаренных призерам Пхенчхана автомобилей.
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Видимо, что-то случилось...
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Российские призеры Олимпиады в Пхенчхане по возвращении в Москву в среду побывали на торжественном приеме в Кремле, после чего им Фондом поддержки олимпийцев были вручены автомобили — внедорожники марки BMW. Подобная практика существует уже не первый год — традиция зародилась еще в 2006 году, после зимних Игр в Турине.
Правда, на следующий день возник скандал, причем на ровном месте. Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заявил, что, мол, призерам Пхенчхана вручили не те машины, которые должны были: среди наградных машин он не увидел марки BMW X6. «На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — сказал он.
Позже выяснилось, что никакой путаницы или подмены не произошло — олимпийцам вручили именно те автомобили, которые и должны были.
«X6 дарить и не планировали. Еще до Олимпиады был заключен договор с Фондом поддержки олимпийцев России, что медалисты получат за золото X5, за серебро — мощную X4, за бронзу — менее мощную X4. Повторюсь, об X6 речи не шло. Условие было — наклейки символизирующие российскую команду и российская сборка этих автомобилей. Вот и все», — сказал
Впрочем, некоторые призеры Пхенчхана уже заявили, что хотят продать подарочные автомобили. В частности, об этом сказала фигуристка Екатерина Боброва, завоевавшая серебро Игр в командном турнире. Вырученные деньги она хочет отдать на благотворительность. Так же она поступила и после Игр-2014 в Сочи.
Однако не все так честны, как Боброва. После Олимпиады-2016 в
Похоже, что после Пхенчхана ситуация повторяется. На популярном профильном сайте уже появилось объявление, где говорится о продаже BMW X4. Вполне вероятно, что это не последний подобный случай.
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