Олимпиада в Пхенчхане — это пародия. Неоднозначные финансовые итоги Игр
Олимпиада в Пхенчхане закончилась. Пришла пора подводить финансовые итоги и делать выводы.
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О коммерческом развитии олимпийского движения рассказал генеральный менеджер киберспортивной команды Virtus.pro Роман Дворнякин. По его мнению, Игры в Пхенчхане выглядели, как плохая пародия на Олимпиаду в Рио 2016 года.
Конечно, нельзя исключать и тот факт, что МОК совершил немало спонсорских сделок и подписал важные договоры. Но, как считает эксперт, даже в этой области оказалось достаточно подводных камней. Большую часть сделок, как оказалось, МОК провел по базовой категории «Официальный поставщик» и «Официальный сторонник» Игр. Проведению Олимпиады помогали местные компании, которые практически не платили живых денег, а вносили свой вклад в натуральной форме, так называемом VIK — Value in Kind.
Такие сделки девальвируют ценность олимпийского спонсорства. Возможно, что достижение отметки в 650 миллионов долларов дохода было осуществлено в целом благодаря будущим Играм. И все же Роман Дворнякин считает, что у Олимпиаде в Пхенчхане был и положительный момент. Азиатский олимпийский цикл (Корея-Япония-Китай) продолжается, а партнерами МОК стали мировые технологические гиганты Intel и Alibaba Group.
Intel работает и в b2c сегменте и планирует продвигать свои технологии. Уже в Пхенчхане компания сотрудничала с американским вещателем NBC. Это позволило транслировать некоторые соревнования в формате VR. Кроме того, непосредственно перед Олимпиадой в Корее прошел масштабный киберспортивный турнир серии IEM. И Intel, и Samsung будут и дальше оставаться в роли поставщиков технологических решений. Программным обеспечением же займется компания Atos. Исходя из
В итоге получается довольно неоднозначная картина. Спонсорская программа Олимпиады в Корее провалилась. Из пула спонсоров МОК ушел McDonald’s. По репутации Международного олимпийского комитета также ударил и допинговый скандал со сборной России, а рейтинги самих Игр стремительно падают. Но у Олимпиады все же есть светлое будущее, если Томас Бах продолжит путь по освоению «цифрового мира» и привлечет внимание молодой аудитории. Первые шаги к цели уже сделаны — вместо
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