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О коммерческом развитии олимпийского движения рассказал генеральный менеджер киберспортивной команды Virtus.pro Роман Дворнякин. По его мнению, Игры в Пхенчхане выглядели, как плохая пародия на Олимпиаду в Рио 2016 года. Во-первых, отмечаются крупные проблемы — допинговые скандалы, бойкот НХЛ и ракетные угрозы КНДР. Во-вторых, свой негативный вклад внес и импичмент президента из-за коррупционного дела, и проблемы с продажей билетов из-за низкой заинтересованности Играми со стороны местного населения.

Конечно, нельзя исключать и тот факт, что МОК совершил немало спонсорских сделок и подписал важные договоры. Но, как считает эксперт, даже в этой области оказалось достаточно подводных камней. Большую часть сделок, как оказалось, МОК провел по базовой категории «Официальный поставщик» и «Официальный сторонник» Игр. Проведению Олимпиады помогали местные компании, которые практически не платили живых денег, а вносили свой вклад в натуральной форме, так называемом VIK — Value in Kind.

Такие сделки девальвируют ценность олимпийского спонсорства. Возможно, что достижение отметки в 650 миллионов долларов дохода было осуществлено в целом благодаря будущим Играм. И все же Роман Дворнякин считает, что у Олимпиаде в Пхенчхане был и положительный момент. Азиатский олимпийский цикл (Корея-Япония-Китай) продолжается, а партнерами МОК стали мировые технологические гиганты Intel и Alibaba Group.

Intel работает и в b2c сегменте и планирует продвигать свои технологии. Уже в Пхенчхане компания сотрудничала с американским вещателем NBC. Это позволило транслировать некоторые соревнования в формате VR. Кроме того, непосредственно перед Олимпиадой в Корее прошел масштабный киберспортивный турнир серии IEM. И Intel, и Samsung будут и дальше оставаться в роли поставщиков технологических решений. Программным обеспечением же займется компания Atos. Исходя из пресс-релизов, можно сделать вывод, что Alibaba обратит свой взор на облачные технологии. По мнению самих представителей компании, Alibaba заинтересованы в использовании данных об изменчивости отношения людей к спорту. Эксперт также прогнозирует рост Alibaba на глобальном рынке, хотя 70% бизнеса находится в Китае.