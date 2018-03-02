СМИ: Российские болельщики отправились в Пхенчхан за вознаграждение в 100 000 рублей

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Как говорится в статье, болельщики были отобраны из числа молодежных активистов и общественников в разных регионах страны. Так, по утверждению автора материала, в Санкт-Петербурге сформировали группу из 300 человек.

«Они поехали в Корею на работу. [Им] выдали определенный регламент, как себя вести. Во время соревнований нужно было активно поддерживать спортсменов, интересоваться происходящим, не отвлекаться — не смотреть в телефон, например, иначе камера может нечаянно выхватить, что болельщикам не интересно.

Билеты предоставлялись в центральные секторы, чтобы удобнее было снимать и показывать поддержку, — приводит издание слова источника, который пожелал остаться неизвестным. По его словам, вознаграждение за три недели, проведенные на Олимпиаде, составляло 100 000 рублей на человека.

Зимняя Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.