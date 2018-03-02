Хоккеистка Северной Кореи избежала дисквалификации за положительную допинг-пробу

Во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане хоккеиста была уличена в нарушении антидопинговых правил. В её пробе были обнаружены следы гидрохлоротиазида, который является диуретиком и относится к классу маскирующих агентов.

Спортивный арбитражный суд установил, что содержание вещества в пробе хоккеистки (3 нг/мл) можно считать незначительным (предельная норма 200 нг/мл), а поскольку другие пробы Ким дали отрицательный результат, то хоккеистка не заслуживает дисквалификации.

После дополнительных исследований было выявлено, что имело место загрязнение пробы. Международная федерация хоккея предложила Ким заключить мировое соглашение.