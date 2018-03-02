Алине Загитовой подарят собаку японской породы акита-ину

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Ранее сообщалось, что Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к Играм в Пхенчхане, на которых фигуристка завоевала золотую медаль.

«Мы, общество по сохранению собаки породы Акита, были рады услышать такую новость. Мы бы хотели подарить симпатичную собаку акита-ину Алине Загитовой. Мы были бы счастливы, если эта собака станет мостиком дружбы между Россией и Японией, — говорится в письме главы Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси, адресованном Загитовой и директору катка «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуарду Аксенову.

Собака породы акита-ину, которая имеет статус природного сокровища Японии, будет вручена Загитовой на катке «Хрустальный» в Москве. Сейчас оформляются все необходимые документы, чтобы привести собаку в Москву. Точные даты пока неизвестны.

«Я очень люблю животных. Я благодарна японской ассоциации, что она подарит мне щенка, и моя мечта сбудется. Я знаю, как в Японии любят фигурное катание. В этой стране у российских фигуристов и спортсменов из других стран очень много болельщиков. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо за подарок!» — ответила на жест японской стороны Загитова.