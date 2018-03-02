Алине Загитовой подарят собаку японской породы акита-ину
Ассоциация сохранения чистоты породы
акита-ину подарит собаку олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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Ранее сообщалось, что Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести
«Мы, общество по сохранению собаки породы Акита, были рады услышать такую новость. Мы бы хотели подарить симпатичную собаку
Собака породы
«Я очень люблю животных. Я благодарна японской ассоциации, что она подарит мне щенка, и моя мечта сбудется. Я знаю, как в Японии любят фигурное катание. В этой стране у российских фигуристов и спортсменов из других стран очень много болельщиков. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо за подарок!» — ответила на жест японской стороны Загитова.
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