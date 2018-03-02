Властелин колёс. Кто всё-таки подставил Крушельницкого?
Следственный комитет просил их молчать, но «мистер и миссис Свип» внезапно выдали новые подробности дела о мельдонии. И что же теперь будет?
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Видимо, что-то случилось...
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Похоже, проще будет раскрыть тайну убийства Джона Кеннеди, чем понять, как в организме российского кёрлингиста Александра Крушельницкого оказался мельдоний. Хотя теперь за дело взялся Следственный комитет, который обещает во всём разобраться. Федерация кёрлинга России также пообещала оказать максимальное содействие следствию. Забавно, что в комитете фигурантам дела запретили давать
Призраки бывших подружек
Давайте быстро вспомним, что вообще произошло. Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и его жена и партнёрша Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Пхёнхчане в
Тогда же появилась популярная версия, что допинг Крушельницкому
Что это было? Неловкая попытка скрыть
Опять Америка виновата?
Брызгалова рассказала всем и то, с кем именно они с мужем тренировались на предолимпийском сборе в Японии. Да уж, бедный Следственный комитет, просивший сохранить всю информацию в тайне. Брызгалова отметила, что в Токио работала вторая российская пара — Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин, а также женская сборная России. Можно, конечно, начать фантазировать об особенностях женского коллектива, но оставим эти теории экстрасенсам. Потом, правда, Брызгалова добавила, что на этом же сборе с ними тренировались американские спортсмены, причём Анастасия явно сделала на этом акцент. Ну что это, очередная попытка пустить тень на США как главное мировое зло? Непонятно только, зачем для этого просить спортсменов. Да и вообще
Записи с камер
Многое должно проясниться после того, как будут изучены видеозаписи с камер гостиниц, где жил Александр Крушельницкий. Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил, что МОК пошёл навстречу россиянам и предоставил все требуемые видео.
Ну вы же всерьёз не думаете, что Крушельницкий
Будет очень смешно, если выяснится, что камеры в отелях отключались как раз в те моменты, когда там находился Крушельницкий. Но пока давайте верить, что видеозаписи помогут прояснить ситуацию. Такая настойчивость Александра и всей нашей Федерации кёрлинга доказывает, что намеренно спортсмен препарат не принимал.
Почему тогда не доказывали в CAS?
И вот тут очень занятный момент. Когда об этом спросили Брызгалову, та оставила вопрос без ответа. Анастасия при этом загадочно улыбнулась и устремила взор
Узнаем ли мы вообще правду?
Возможно. По крайней мере, мы наверняка получим внятную версию. В конце концов, должны же
Брызгалова заявила, что продолжит карьеру, но пока не будет выступать в
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