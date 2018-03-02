Властелин колёс. Кто всё-таки подставил Крушельницкого?

Похоже, проще будет раскрыть тайну убийства Джона Кеннеди, чем понять, как в организме российского кёрлингиста Александра Крушельницкого оказался мельдоний. Хотя теперь за дело взялся Следственный комитет, который обещает во всём разобраться. Федерация кёрлинга России также пообещала оказать максимальное содействие следствию. Забавно, что в комитете фигурантам дела запретили давать какие-либо комментарии до завершения следственных действий, но вчера Крушельницкий и Брызгалова пообщались с прессой. И надо сказать, наговорили они немало интересного.

Призраки бывших подружек

Давайте быстро вспомним, что вообще произошло. Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и его жена и партнёрша Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Пхёнхчане в дабл-миксте, но вскоре в организме Крушельницкого нашли следы мельдония, и медаль у спортсменов отобрали. Александр всячески отрекался от того, что намеренно принимал запрещённый препарат, однако отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), где был шанс добиться оправдания. К этому моменту мы вернёмся чуть позже.

Тогда же появилась популярная версия, что допинг Крушельницкому кто-то подсыпал. Это могло случиться на тренировочном сборе в Токио перед стартом Игр в Южной Корее. Говорилось даже, что в этом могли быть замешаны свои, то есть российские спортсмены. В частности, подразумевалось, что это могла быть бывшая девушка Крушельницкого, которая отомстила ему за то, что тот ушёл к Брызгаловой и завёл с ней семью. Вчера у Александра прямо спросили, была ли в этом замешана его бывшая подруга. Но Брызгалова не дала мужу даже рта раскрыть, мгновенно ответив, что «он её уже и не помнит». Потом Крушельницкий всё-таки объяснил, что его бывшая девушка никак не была связана с кёрлингом, и вообще это было очень давно.



Что это было? Неловкая попытка скрыть какие-то нежелательные подробности из прошлого или просто смущённая реакция на прямой и неудобный вопрос журналиста? Окей, оставим бывшую девушку Крушельницкого в покое. Но это всё никак не исключает версию о том, что допинг могли подсыпать на сборе в Токио.

Опять Америка виновата?

Брызгалова рассказала всем и то, с кем именно они с мужем тренировались на предолимпийском сборе в Японии. Да уж, бедный Следственный комитет, просивший сохранить всю информацию в тайне. Брызгалова отметила, что в Токио работала вторая российская пара — Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин, а также женская сборная России. Можно, конечно, начать фантазировать об особенностях женского коллектива, но оставим эти теории экстрасенсам. Потом, правда, Брызгалова добавила, что на этом же сборе с ними тренировались американские спортсмены, причём Анастасия явно сделала на этом акцент. Ну что это, очередная попытка пустить тень на США как главное мировое зло? Непонятно только, зачем для этого просить спортсменов. Да и вообще как-то слабо представляется, что американские кёрлингисты решили вдруг поиграть в шпионов.

Записи с камер

Многое должно проясниться после того, как будут изучены видеозаписи с камер гостиниц, где жил Александр Крушельницкий. Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил, что МОК пошёл навстречу россиянам и предоставил все требуемые видео.

Если вариант с подставой во время тренировочного сбора в Токио не подтвердится, это будет означать только одно — допинг попал в организм спортсмена уже во время Олимпиады в Корее.

Ну вы же всерьёз не думаете, что Крушельницкий всё-таки решил закинуться колёсами прямо перед соревнованиями? Тем более, что мельдоний может быть полезен только при систематическом применении, если вообще можно говорить о полезности допинга в кёрлинге.

Будет очень смешно, если выяснится, что камеры в отелях отключались как раз в те моменты, когда там находился Крушельницкий. Но пока давайте верить, что видеозаписи помогут прояснить ситуацию. Такая настойчивость Александра и всей нашей Федерации кёрлинга доказывает, что намеренно спортсмен препарат не принимал.

Почему тогда не доказывали в CAS?

И вот тут очень занятный момент. Когда об этом спросили Брызгалову, та оставила вопрос без ответа. Анастасия при этом загадочно улыбнулась и устремила взор куда-то наверх. Президент Федерации кёрлинга Санкт-Петебруга Игорь Минин не стал уходить от ответа и прямо сказал, что не исключает такой версии. Здесь как раз всё достаточно логично. Главной целью нашей делегации на Олимпиаде в Пхёнхчане было вернуть сборной флаг и гимн, и для этого в ОКР были готовы идти на любые жертвы. Заставлять МОК гневаться было слишком рискованно в такой ситуции. Цинично, но правда. И цель оправдала бы средства, если бы не положительная допинг-проба у бобслеистки Надежды Сергеевой, которая не позволила сборной России вернуть флаг уже к церемонии закрытия.

Узнаем ли мы вообще правду?

Возможно. По крайней мере, мы наверняка получим внятную версию. В конце концов, должны же что-то показать камеры видеонаблюдения. Это же не детективный сериал, где на месте преступления эти камеры никогда не работают или вообще отсутствуют. Судя по всему, за дело плотно взялась прокуратура. МОК тоже готов сотрудничать и помогать расследованию. Есть ощущение, что им самим интересно, что же произошло на самом деле. Там прекрасно понимают, что логики в намеренном приёме мельдония у Крушельницкого было чуть больше, чем никакой.