Фигуристка Медведева вызвала наибольшее восхищение у жителей России во время ОИ-2018

Медведева набрала 37% голосов респондентов. На Играх-2018, которые проходили с 9 по 25 февраля, 18-летняя Медведева завоевала два серебра (одиночное катание и командные соревнования). Более 33% россиян испытали гордость от победы российских хоккеистов на Олимпиаде, обыгравших в финале сборную Германии (4:3). Также жители страны восхищались выступлениями фигуристки Алины Загитовой (27%), выигравшей золото и серебро в Пхёнчхане и лыжником Александром Большуновым (8%), который завоевал три серебра и одну бронзу.

Серьезных разочарований российские зрители не испытали (77% затруднились назвать спортсменов, чьими выступлениями были бы крайне недовольны).

Самыми упоминаемыми видами спорта в социальных сетях в период проведения Олимпиады стали хоккей (695 тысяч сообщений) и фигурное катание (145,6 тысяч).