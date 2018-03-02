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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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2 марта 2018, 11:27 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева вызвала наибольшее восхищение у жителей России во время ОИ-2018

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева вызвала наибольшее восхищение со стороны жителей России во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Медведева набрала 37% голосов респондентов. На Играх-2018, которые проходили с 9 по 25 февраля, 18-летняя Медведева завоевала два серебра (одиночное катание и командные соревнования). Более 33% россиян испытали гордость от победы российских хоккеистов на Олимпиаде, обыгравших в финале сборную Германии (4:3). Также жители страны восхищались выступлениями фигуристки Алины Загитовой (27%), выигравшей золото и серебро в Пхёнчхане и лыжником Александром Большуновым (8%), который завоевал три серебра и одну бронзу.

Серьезных разочарований российские зрители не испытали (77% затруднились назвать спортсменов, чьими выступлениями были бы крайне недовольны).

Самыми упоминаемыми видами спорта в социальных сетях в период проведения Олимпиады стали хоккей (695 тысяч сообщений) и фигурное катание (145,6 тысяч).

Российские спортсмены, соревновавшиеся на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
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Фигурное катание

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