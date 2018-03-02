Горнолыжник Францев: Настрой перед Паралимпиадой хороший, конкуренты достойные
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Российский горнолыжник Иван Францев заявил агентству РИА Новости, что с хорошим настроением подходит к старту зимних Паралимпийских игр в Южной Корее и с уважением относится ко всем своим соперникам.
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Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Спортсмен с нарушением зрения Францев участвовал в Паралимпийских играх в Ванкувере и Сочи.
«У меня хороший настрой перед Паралимпийскими играми в Корее, — сказал Францев. — Какие задачи? Задачи, конечно, есть всегда, но об этом до старта никто не говорит. И я не буду. Моими основными соперниками будут спортсмены из многих стран. А в первую очередь горнолыжники из сборных Канады, Испании, Италии и Словакии. Это будут достойные конкуренты».
«Мне предстоит пять раз выйти на старт, в пяти дисциплинах, — добавил собеседник агентства. — Я уверен, что все получится».
Российские горнолыжники с нарушением зрения вылетят в Южную Корею 3 марта.
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