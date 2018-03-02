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Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Францева на Играх-2014 в Сочи завоевала пять медалей — две золотые награды, две серебряные и одну бронзовую. По решению Международного паралимпийского комитета (IPC) российские спортсмены в Корее будут выступать в нейтральном статусе.

«Мне хотелось бы, в первую очередь, достойно выступить в Корее, преодолеть все сложности и получить максимум удовольствия, — сказала Францева. — Все-таки Паралимпийские игры — это большой праздник для каждого спортсмена. Что касается нашей паралимпийской команды, то для нас это вдвойне праздник. Потому что, пусть и с требованиями, которые нам выдвинули (со стороны IPC), но каждый из нас будет представлять в Корее нашу гордость — свою страну».

«Я допущена к выступлению в Корее в двух дисциплинах, — продолжила собеседница агентства. — Сложно сказать, на что можно будет рассчитывать, потому что сезон выдался очень неожиданным и сложным. Главное — чтобы мне хватило сил. За четыре года многое поменялось, вырос уровень конкуренции и многие спортсменки готовы бороться наравне со всеми. Думаю, что моими основными соперницами будут горнолыжницы из Словакии и Великобритании».

Отечественные горнолыжники с нарушением зрения вылетят в Южную Корею 3 марта.