Горнолыжница Францева: Главное на Паралимпиаде — достойно представить свою страну
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Российская горнолыжница с нарушением зрения Александра Францева заявила РИА Новости, что считает своей основной задачей на предстоящих зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане показать хорошие результаты и достойно представить свою страну.
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Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Францева на Играх-2014 в Сочи завоевала пять медалей — две золотые награды, две серебряные и одну бронзовую. По решению Международного паралимпийского комитета (IPC) российские спортсмены в Корее будут выступать в нейтральном статусе.
«Мне хотелось бы, в первую очередь, достойно выступить в Корее, преодолеть все сложности и получить максимум удовольствия, — сказала Францева. —
«Я допущена к выступлению в Корее в двух дисциплинах, — продолжила собеседница агентства. — Сложно сказать, на что можно будет рассчитывать, потому что сезон выдался очень неожиданным и сложным. Главное — чтобы мне хватило сил. За четыре года многое поменялось, вырос уровень конкуренции и многие спортсменки готовы бороться наравне со всеми. Думаю, что моими основными соперницами будут горнолыжницы из Словакии и Великобритании».
Отечественные горнолыжники с нарушением зрения вылетят в Южную Корею 3 марта.
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