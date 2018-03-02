«Уровень КХЛ не тренирует игроков показывать максимум возможностей». Что ждет наш хоккей после Олимпиады

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— Что значит золото Олимпийских игр в Пхенчхане для российского хоккея?

Александр Бойков: В этом турнире мы были изначально на голову сильнее. Но с точки зрения качества хоккея в исполнении нашей сборной это был турнир низкого уровня.

Что хорошего мы можем взять из этих Игр? Многие связки, которые нарабатывались в том же СКА, не сработали. Риск есть, что это повторится? Безусловно. Модель игры не совсем конкурентноспособна относительно даже сборной Германии. Игра в большинстве и меньшинстве не была наработана. А ведь за два года и медведей можно научить иногда. Почему это произошло? Может быть, не так нарабатывали. Может быть, должны были другую модель игры выбрать с той же Германией.

Да, действительно, были собраны лучшие. Но готовились ли они в конкурентных условиях? Наш чемпионат при двух базовых клубах становится первенством, где две команды играют на 60−70% своих возможностей в 90% матчей. То есть этот уровень не тренирует тебя показывать максимум возможностей. А ведь это качество тоже тренируемое.

— Что еще могли сделать тренеры сборной, если в России сейчас нет других игроков уровня Дацюка, Ковальчука, Гусева и Капризова?

Александр Бойков: Мы собрали всех лучших, соглашусь. Может быть, две позиции — не безусловные. Значит, мы должны иначе работать. Иначе строить модель игры. Может быть, добавить больше агрессивных действий. Мы с Германией играли даже не так, как умеем.

Цитата Хотя опять же вопрос: смогут ли Андронов, Телегин и компания играть в современный хоккей? Имею в виду хоккей созидательный, с большим количеством взаимодействий.

Есть ли у нас защитники, способные 20−22 минуты игрового времени могут проводить без потерь и на одной стороне площадки, и на другой.

То есть действительно нам не хватает квалифицированных игроков для того, чтобы была конкуренция. Чтобы игроков сборной поддавливали другие. Чтобы был постоянный процесс роста. А этого, к сожалению, нет.

— Хоккеисты могли сыграть лучше, креативнее?

Александр Бойков: Более атакующая модель тоже есть. Но в случае атакующей модели риск ошибки велик. В такую модель закладываются ошибки с твоей стороны, которые ты при этом компенсируешь большим количеством созданных моментов и реализацией. А на таком краткосрочном турнире, как Олимпийские игры, надо иметь серьезные аргументы, чтобы предложить такую модель своим игрокам. А чуть-чуть поджимая их в сторону оборонительных действий, упрощая схемы, ты подстраховываешься.

Илья Ковальчук — действительно лидер. Он лучший бомбардир КХЛ. На этом турнире он показал максимум? Я считаю, нет. Он игрок созидательный, но в угоду оборонительной системе, в которую он был поставлен, изменился его функционал. И Ковальчук как лидер научился играть и терпеть на оборону. Знарок его научил за эти годы.

— Что нужно сделать, чтобы к Пекину-2022 не утратить боеспособность и побороться за золото?

Александр Бойков: Безусловно, здесь вопрос к Континентальной хоккейной лиге. Необходимой уйти от стратегии в пользу двух клубов. Нужна конкуренция и более интересный, интенсивный чемпионат. Сразу это не получится, но к этому нужно идти.

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