Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32724373/
2 марта 2018, 10:37 | Олимпизм | ТАСС

Огонь Паралимпийских игр впервые за 30 лет прибудет в Сеул 3 марта

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Огонь зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане прибудет 3 марта в Сеул впервые за 30 лет. Как сообщает телеканал Кей-би-эс, церемония его встречи состоится ранним утром на площади Мира в Олимпийском парке.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

До 4 марта огонь будет находиться в столице, побывает в руках 192 человек, преодолев расстояние в 16,6 км. Далее эстафета паралимпийского огня пройдет через города провинции Канвондо — 5 марта он побывает в Чхунчхоне, 6 марта — в Вончжу, 7 марта — в уезде Чонсон-гун, 8 марта — в городе Канныне. 9 марта огонь прибудет на церемонию открытия зимней Паралимпиады в Пхёнчхане.

Тридцать лет, в 1988 году, летнюю Паралимпиаду принимал Сеул, тогда эстафета паралимпийского огня прошла впервые в истории.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Российские лыжницы, которых позвали замуж сразу по прилету домой

Мама Евгении Медведевой рассказала, что фигуристка будет делать дальше

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"Надеюсь, в Лахти увидимся. Там меня еще никто не дисквалифицировал"
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?