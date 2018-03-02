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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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2 марта 2018, 11:16 | Олимпизм | Vesti.kz

Определился знаменосец Казахстана на зимней Паралимпиаде в Пхенчхане

Знаменосцем сборной Казахстана на зимней Паралимпиаде в Пхенчхане станет Кайрат Канафин, сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК.

Для 42-летнего Канафина эта Паралимпиада будет уже второй. Он 2014-м году в Сочи он стал первым казахстанским биатлонистом на Паралимпийских играх.

Уроженец Петропавловска, Канафин работал механизатором, в 1997 году получил производственную травму и стал инвалидом 1 группы по зрению. По этой причине атлет выступает на соревнованиях в сопровождении гида-спортсмена Антона Ждановича. Тренироваться Кайрат начал в 2001 году под руководством Якушева, с 2013 тренируется под руководством Ивана и Марии Дробязко.

Отметим, что атлеты паралимпийской сборной Казахстана сейчас находятся на горнобиатлонной базе Талгара. В Пхенчхан команда вылетает 5 марта.

Предстоящие Игры станут вторыми не только для Канафина. Также Жаныл Балтабаева, Александр Колядин и Сергей Усольцев ранее уже принимали участие в играх в Сочи 2014. Причем последний имел шанс принять участие в летних Паралимпийских играх в Афинах-2014 (легкая атлетика), а теперь выступает в составе зимней сборной.

Напомним, зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта.
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