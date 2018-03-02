Свыше 80% южнокорейцев считают Олимпиаду в Пхёнчхане успешной
СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Подавляющее число южнокорейцев считает зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане успешной. Такими стали результаты опроса, который был проведен агентством Gallup Korea («Гэллап Кориа») среди тысячи взрослых жителей страны.
«84% южнокорейцев считают Игры успешными. Противоположный ответ дали 7%, воздержались 8% респондентов», — отмечает агентство.
Положительная оценка ниже показателя в 98% у чемпионата мира по футболу 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии, но гораздо выше, чем у Азиатских игр в Инчхоне в 2014 году — 47%.
63% респондентов сообщили, что седьмое место сборной Южной Кореи в неофициальном общекомандном зачете является показателем, превзошедшим ожидания. 28% указали, что ожидали такого результата.
Наиболее интересной дисциплиной 70% корейцев назвали керлинг. Затем следует конькобежный спорт — 29%,
Олимпиада прошла в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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