Свыше 80% южнокорейцев считают Олимпиаду в Пхёнчхане успешной

«84% южнокорейцев считают Игры успешными. Противоположный ответ дали 7%, воздержались 8% респондентов», — отмечает агентство.

Положительная оценка ниже показателя в 98% у чемпионата мира по футболу 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии, но гораздо выше, чем у Азиатских игр в Инчхоне в 2014 году — 47%.

63% респондентов сообщили, что седьмое место сборной Южной Кореи в неофициальном общекомандном зачете является показателем, превзошедшим ожидания. 28% указали, что ожидали такого результата.

Наиболее интересной дисциплиной 70% корейцев назвали керлинг. Затем следует конькобежный спорт — 29%, шорт-трек — 26%, и скелетон — 23%.

Олимпиада прошла в Южной Корее с 9 по 25 февраля.