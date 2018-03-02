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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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2 марта 2018, 10:14 | Олимпизм | ТАСС

Свыше 80% южнокорейцев считают Олимпиаду в Пхёнчхане успешной

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Подавляющее число южнокорейцев считает зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане успешной. Такими стали результаты опроса, который был проведен агентством Gallup Korea («Гэллап Кориа») среди тысячи взрослых жителей страны.

«84% южнокорейцев считают Игры успешными. Противоположный ответ дали 7%, воздержались 8% респондентов», — отмечает агентство.

Положительная оценка ниже показателя в 98% у чемпионата мира по футболу 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии, но гораздо выше, чем у Азиатских игр в Инчхоне в 2014 году — 47%.

63% респондентов сообщили, что седьмое место сборной Южной Кореи в неофициальном общекомандном зачете является показателем, превзошедшим ожидания. 28% указали, что ожидали такого результата.

Наиболее интересной дисциплиной 70% корейцев назвали керлинг. Затем следует конькобежный спорт — 29%, шорт-трек — 26%, и скелетон — 23%.

Олимпиада прошла в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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