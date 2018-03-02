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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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2 марта 2018, 9:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Большинство россиян следили за ОИ-2018 и довольны успехами наших атлетов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Большинство россиян следили за ходом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и остались довольны результатами российских атлетов, их успехи превзошли ожидания почти половины зрителей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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© РИА "Новости"
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За ходом прошедшей Олимпиады следили 69% россиян — чуть меньше, чем планировали. В ходе опроса в начале февраля о намерении следить за ходом всех или части соревнований говорили 77% респондентов, напомнили во ВЦИОМ.

Чаще всего, по данным социологов, внимание зрителей было сконцентрировано на интересных им видах спорта (48%), еще 13% смотрели почти все трансляции с Игр, а 8% респондентов выбрали те соревнования, в которых у российских атлетов были шансы завоевать призовые места.

«Результатами команды российских спортсменов на Зимних Играх-2018 довольно подавляющее большинство болельщиков — 89% (в том числе 27% называют выступление отличным, 62% — успешным), что превосходит показатель Сочи-2014 (82%)», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом, несмотря на несбывшиеся прогнозы относительно места в общекомандном медальном зачете, «половина зрителей (48%) призналась, что итоги Олимпиады превзошли все возможные ожидания», уточнили во ВЦИОМ. Как показал опрос, более трети респондентов (37%) с самого начала были настроены на хороший результат, и их ожидания подтвердились.

«Россияне приятно удивлены и довольны результатами Олимпийских Игр в Пхенчхане. Чем больше оказывается внешнеполитическое давление на нашу страну, тем более ценны победы наших соотечественников», — отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов, комментируя результаты опроса.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26—27 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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