Россияне больше всего гордятся успехами наших фигуристок и хоккеистов на ОИ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российских зрителей, наблюдавших за зимней Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане, больше всего порадовали успехи наших фигуристок и хоккейной команды, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Гордость и восхищение болельщиков вызвали, прежде всего, юные фигуристки из России, завоевавшие серебро (Евгения Медведева — 37%) и золото (Алина Загитова — 27%), а также хоккейная сборная — победитель турнира (33%)», — говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости.
Серьезных разочарований российским зрителям прошедшие Игры не принесли, три четверти (77%), наблюдавших за ходом Олимпиады, затруднились назвать российских атлетов, чьими выступлениями были бы недовольны, а 10% заявили, что «все молодцы».
По данным компании «Медиалогия», хоккей и фигурное катание стали и самыми упоминаемыми в социальных сетях видами спорта в период Олимпиады (695 тысяч и 145,6 тысяч сообщений соответственно). «Пик» упоминаемости темы пришелся на 25 февраля, когда российские хоккеисты выиграли в финале и завоевали золотые медали; в этот день в соцсетях было 385 тысяч постов, содержащих упоминание слов «олимпиада"/"олимпийские игры». Рейтинг упоминаемости отдельных российских спортсменов возглавила Евгения Медведева (190,5 тысяч сообщений).
Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов отметил, что
«А самым популярным спортсменом для россиян, для
Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. «Медиалогия» провела анализ социальных медиа — учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, на форумах и в блогах. В целом было проанализировано более 5 миллионов сообщений за период с 9 по 26 февраля 2018 года.
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