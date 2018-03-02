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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
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2 марта 2018, 9:12 | Олимпизм | Р-Спорт

Россияне больше всего гордятся успехами наших фигуристок и хоккеистов на ОИ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российских зрителей, наблюдавших за зимней Олимпиадой в южнокорейском Пхенчхане, больше всего порадовали успехи наших фигуристок и хоккейной команды, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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© AFP 2018
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«Гордость и восхищение болельщиков вызвали, прежде всего, юные фигуристки из России, завоевавшие серебро (Евгения Медведева — 37%) и золото (Алина Загитова — 27%), а также хоккейная сборная — победитель турнира (33%)», — говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости.

Серьезных разочарований российским зрителям прошедшие Игры не принесли, три четверти (77%), наблюдавших за ходом Олимпиады, затруднились назвать российских атлетов, чьими выступлениями были бы недовольны, а 10% заявили, что «все молодцы».

По данным компании «Медиалогия», хоккей и фигурное катание стали и самыми упоминаемыми в социальных сетях видами спорта в период Олимпиады (695 тысяч и 145,6 тысяч сообщений соответственно). «Пик» упоминаемости темы пришелся на 25 февраля, когда российские хоккеисты выиграли в финале и завоевали золотые медали; в этот день в соцсетях было 385 тысяч постов, содержащих упоминание слов «олимпиада"/"олимпийские игры». Рейтинг упоминаемости отдельных российских спортсменов возглавила Евгения Медведева (190,5 тысяч сообщений).

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов отметил, что де-факто оказалось правильным решение отправить на Олимпиаду сборную даже без флага; «но флагов было много» — как и болельщиков на стадионах в Корее, и тех, кто по ТВ или в интернете следил за выступлениями атлетов из России, подчеркнул эксперт.

«А самым популярным спортсменом для россиян, для кого-то неожиданно, оказалась серебряная медалистка Евгения Медведева, которая вызывает самые сильные чувства у россиян, опережая и более юную победительницу, и российских хоккеистов — олимпийских чемпионов», — уточнил он.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26—27 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. «Медиалогия» провела анализ социальных медиа — учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, на форумах и в блогах. В целом было проанализировано более 5 миллионов сообщений за период с 9 по 26 февраля 2018 года.

© Ньюстюб
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