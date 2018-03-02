Послевкусие Пхенчхана и первые возвращенцы

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ритму жизни российских лыжников не позавидуешь. Только в понедельник вечером команда вернулась с Олимпийских игр в Пхенчхане, где показала исторический результат — восемь медалей. С наградами из Кореи приехали практически все спортсмены, кто принимал участие в Играх. А самым титулованным оказался Александр Большунов — у него в общей сложности целых четыре медали!

Так вот, наутро после торжественной встречи в аэропорту и трогательных предложений руки и сердца, которые получили призеры в эстафете Анна Нечаевская и Анастасия Седова, команда отправилась на торжественный прием в Кремль. Там лыжники получили госнаграды, но порадоваться всему этому времени уже не оставалось.

В среду утром олимпийская команда в практически полном составе улетела на этап Кубка мира в финский Лахти. А там уже в субботу наши спортсмены снова выйдут на старт против всей мировой элиты. Правда, на этот раз сборную «юнцов» усилят и обстрелянные звезды, пропустившие Игры в Пхенчхане.

Сергей УСТЮГОВ AFP 2018

ЧЕГО ЖДЕТ УСТЮГОВ

От финиша Кубка мира нас сейчас отделяют четыре этапа. Это довольно большой отрезок, куда входят два спринтерских дня (в Лахти и в норвежском Драммене), «королевский» марафон в Осло, а также заключительный мини-тур в шведском Фалуне. То есть возможности проявить себя еще будут и у спринтеров, и у дистанционщиков.

Для российской команды это шикарный расклад. Ведь впервые за почти полтора года у нас на Кубке мира имеют право стартовать почти все сильнейшие. Спортивный арбитражный суд (CAS) снял обвинения с наших ведущих лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова. Те же, кого по непонятным причинам не пригласил МОК на Игры в Пхенчхан — вроде лидера команды Сергея Устюгова — тоже вправе брать реванш на Кубке мира. Ведь у международной федерации никаких вопросов ни к Устюгову, ни к Легкову нет.

К сожалению, в Лахти собраться полным составом наша лыжная дружина не успевает. Туда поедут только сильнейшие спринтеры — Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова, плюс те, кто выступал в Пхенчхане. Возвращение на Кубок мира Сергея Устюгова пока откладывается.

— Сергей болел во время Олимпиады, и из-за болезни не смог выполнить необходимый для Кубка мира объем тренировочной работы, — объяснил «СЭ» тренер Маркус Крамер.

Несколько дней назад Устюгов вместе с Легковым красиво выиграли командный спринт на соревнованиях в Малиновке Архангельской области. Но понятно, что уровень конкуренции там был несколько иной, чем на Кубке мира.

Поэтому, кстати, не рвется пока в кубковые баталии и Легков, хотя именно о них он мечтал последние полтора года. Олимпийский чемпион пока решил проверить себя на марафоне в Демино 3 марта. Если там все пройдет хорошо, весьма вероятно, уже неделю спустя Легков побежит марафон и в Осло.

Максим ВЫЛЕГЖАНИН Reuters

НЕ ХОТЯТ БЫТЬ МАЛЬЧИКАМИ ДЛЯ БИТЬЯ

— Макс Вылегжанин сказал: ребят, вы даже не представляете, какое это счастье — надеть соревновательный номер, — рассказал корреспонденту «СЭ» один из наших спортсменов Андрей Мельниченко. — Однажды получилось так, что Макс приехал на российские соревнования, а его багаж и чехол с лыжами не пришли. Но Макса это не остановило. Он бежал на чужих лыжах и в ботинках на два размера больше. И выиграл, представляете!

Эта история дает представление о мотивации Вылегжанина и всех остальных, кто сейчас будет пытаться вернуться на Кубок мира после перерыва. Изголодавшиеся по гонкам и настоящей конкуренции, они как никто сейчас способны оценить всю полноту эмоций от состязаний с сильнейшими лыжниками планеты. Но и полутора лет пропуска тоже никто не отменял. Для возрастных спортсменов это очень много.

Поэтому, вероятно, наши лидеры и подходят к своему возвращению столь осторожно. Быть мальчиками для битья они тоже не хотят. За победу в общем зачете Кубке мира объективно сейчас никто из россиян не борется. С учетом пропущенной Олимпиады, для того же Устюгова это невозможно. Но уже на следующий сезон он вместе с Большуновым наверняка станут огромной силой. И их ровеснику, норвежцу Йоханнесу Клебо, будет о чем поволноваться.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЭТАП В ЛАХТИ

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Краснов, Андрей Ларьков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

Женщины: Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Полина Некрасова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Евгения Шаповалова.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

3 марта, суббота

15.15 Индивидуальный спринт (С).