Медведева и Загитова продолжат дуэль на чемпионате мира

Федерация фигурного катания на коньках России объявила нашей сборной на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 25 марта в Милане. Именно там продолжится спор о том, является сильнейшей одиночницей планеты — Евгения Медведева или Алина Загитова.

ЖАЖДА РЕВАНША

Сейчас олимпийские страсти уже улеглись, российские спортсмены получили награды от президента и правительства, а жизнь продолжается, и впереди новые турниры. Зачем на чемпионат мира едет Алина Загитова — совершенно понятно. Она стала олимпийской чемпионкой, но на чемпионатах мира еще ни разу не выступала. Такие вот причуды спортивного календаря. Если уж собирать абсолютно все титулы в сезоне, то нет смысла отказываться от крутого турнира. Тем более, что уже не будет того груза, что висел на плечах 15-летней спортсменки до старта Олимпиады.

Зачем на чемпионат мира едет Евгения Медведева, тоже понятно. Ей во что бы то ни стало хочется взять реванш у подруги-конкурентки и доказать, что поражение на Олимпиаде было стечением обстоятельств, но не отразило истинного положения сил в женском катании.

— Когда человек все время перед вашими глазами, когда понимаешь, что он старается стать лучше, то это как лестница, на которой каждый друг друга обгоняет. Конечно, внутри зажигается огонь, это подстегивает идти дальше, — призналась серебряный призер Олимпиады.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОЙ ДУЭЛИ?

Ничего кардинально нового в Милане не ожидается. У Евгении Медведевой в данный конкретный момент времени мало шансов обыграть Алину Загитову. Уже на Олимпиаде было видно, что Медведева каталась на морально-волевых, и ни о какой прежней легкости речь не шла. Двукратная чемпионка мира уже несколько раз после окончания Игр-2018 повторила, что в Пхенчхане она показала свой максимум.

— Я понимала, что пускай я умру, но я выйду на Игры-2018. Это было моей мечтой. Я понимала, что откатаю на Олимпиаде на максимум. Больше всего я боялась того, что у меня после Олимпиады будет ощущение, что я не доработала. Хорошо, что у меня такого чувства нет, — сказала Медведева в интервью Алексею Ягудину.

Но даже этот максимум не позволил ей обыграть юную и более техничную соперницу, которая без помарок не обошлась и дала судьям возможность для маневра. Кататься лучше нынешняя Евгения Медведева в данный момент не может. Не исключено, что это вообще предел ее возможностей, и, если она начнет усложнять программы, то рискует серьезно подорвать здоровье. В чем же тогда шанс Евгении? В том, что Загитова — тоже живой человек, и, если она даст сбой, соперницы этим воспользуются. И первой из таких соперниц будет Медведева. Но если речь о том, что все выступают без ошибок, то вариантов получить третий титул чемпионки мира у Евгении сейчас почти нет.

Евгения Медведева наверняка стала бы трехкратной только в одном случае — если бы Алина Загитова не поехала в Милан. И судьи бы знали, что Медведева думает о завершении карьеры. Уйти чемпионкой — достойно. Но она уже сказала, что никуда уходить не собирается. И это просто чемпионский поступок. Ведь знать, что ты уступаешь, что у соперницы больше козырей, и все равно бросаться в эту битву, дорогого стоит. И битва эта будет честной, без всяких закулисных игр. В любом случае, в выигрыше останутся болельщики, которые получат возможность посмотреть на еще одну дуэль двух лучших фигуристок мира.

Андрей Шитихин

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

Мужчины. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев

Женщины. Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова

Пары. Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова /Алексей Рогонов

Танцы. Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро