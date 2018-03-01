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1 марта 2018, 20:36 | Олимпизм | Lenta.Ru

Глава WADA пожалел о быстром восстановлении Олимпийского комитета России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал об отношении к восстановлению в правах Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит Inside the games.

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© РИА "Новости"

Риди заявил, что не одобряет решение Международного олимпийского комитета (МОК): «Я бы хотел, чтобы отстранение ОКР длилось чуть дольше. Это дало бы мне и WADA больше времени, чтобы добиться от РУСАДА полного соответствия с требованиями и нормами нашей организации».

Глава WADA отметил, что решение МОК не соответствует его требованиям. «Однако они посчитали, что можно уже сейчас восстановить ОКР в правах», — добавил он.

28 февраля МОК официально восстановил членство ОКР, несмотря на то, что в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать, сославшись на положительные результаты двух допинг-проб российских спортсменов.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Национальная команда была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 и выступила на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России». Глава WADA поддержал отстранение сборной России.

© Ньюстюб
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