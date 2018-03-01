Зубков верит в невиновность Сергеевой: бобслейное допинговое дело пошло по пути керлинга

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СЕРЕБРО — ПОЧТИ ЗОЛОТО

На счету сборной России в олимпийском Пхенчхане оказалась всего одна медаль. Хотя в бобслее разыгрывается три комплекта наград, а в скелетоне — две. От совсем невзрачного выступления команду спас молодой Никита Трегубов, взявший серебро в соревнованиях скелетонистов. При этом в женской половине турнира Россия вообще не была представлена из-за неприглашения всех ведущих спортсменок. А в бобслее, также пострадавшем от МОК, россияне во всех видах программы оказались далеко от пьедестала, занимая места во втором десятке.

На проблемы с составом и обратил внимание глава ФБСР Александр Зубков. Серебро Трегубова он назвал «почти золотом», но сказал, что рассчитывал и на тех, кого в итоге в Корее не оказалось.

— Я уверен на сто процентов, что за медаль в Пхенчхане боролась бы Елена Никитина, которая доказывала на протяжении всего сезона, что является лидером женского мирового скелетона, — подчеркнул Зубков. — Она выиграла чемпионат Европы, удачно выступала на этапах Кубка мира. Была четвертой в общем зачете, хотя пропустила один из этапов. А если бы не эта ситуация, она бы выиграла КМ. Также мог бороться за пьедестал Александр Третьяков, который готовился вместе с Никитой Трегубовым и конкурировал с ним на международных стартах.

В бобслее это Александр Касьянов, который в прошлом сезоне на этапе в Пхенчхане не оставил никому из соперников шансов и выиграл все заезды. К сожалению, всех этих спортсменов, которые бы боролись за награды, не допустили до Игр.

Вспомнил глава федерации и про сильно ослабленный штаб команды. Напомним, что у скелетонистов в Пхенчхан не пригласили ни одного тренера, и спортсменам помогали бобслейные специалисты. Как рассказал Трегубов: «С тренерами, которых мы не допустили, мы были на связи, сейчас это не проблема. Можно созвониться, отправить видео». Но, конечно, это все равно не полноценное присутствие на трассе. Поэтому вряд ли мы когда-то узнаем — на сколько наград больше было бы у нас, выстави сборная полноценный состав?

ОДИН ДОПИНГОВЫЙ СЛУЧАЙ

А ведь российские бобслеисты на Играх успели оказаться и в центре громкого скандала. Из четырех положительных тестов, выявленных в Пхенчхане, один сдала лидер женской бобслейной команды Надежда Сергеева. В пробе был обнаружен триметазидин — кардиологический препарат, в чем-то схожий с нашумевшим мельдонием и запрещенный еще в 2014-м. Сама спортсменка отказалась от вскрытия пробы В, ее результаты были аннулированы, а с тем, что произошло, теперь разбирается руководство федерации.

— Ведется внутреннее расследование ситуации, — отметил Зубков. — Нам нужно иметь полное представление, что произошло в промежутке с 13 февраля, когда Сергеева сдала чистую пробу, и до 18 числа. Когда у нее был обнаружен запрещенный препарат в минимальной концентрации. Меня, к сожалению, на месте не было. Мы вместе с тренерским штабом собираем информацию и воссоздаем картину.

Что было в косметичке, что было в лекарствах, выданных спортсменке ФМБА — мы все выясним, и после этого будем выстраивать свою линию поведения и работу. Мы должны понять, как к ней попал препарат, который не помогает ни быстро бежать, ни финишировать. Мы верим, что Сергеева чистая спортсменка и не принимала этот препарат, поэтому нужно понять, как он к ней попал во время Олимпиады.

Концентрация триметазидина в организме Сергеевой оказалась совсем небольшой. Впрочем, от дисквалификации это ее вряд ли спасет, а те иностранцы, которые раньше косо смотрели в сторону россиян, теперь только утвердятся в своем мнении. По словам генерального секретаря российской федерации Сергея Пархоменко, IBSF «заняла выжидательную позицию». В процессе вынесения решения о сроке дисквалификации Сергеевой международная федерация надеется изучить, в том числе и итоги российского расследования.

Но вопрос еще и в другом — как признал Зубков, Сергеева была лидером национальной команды, и других спортсменок такого уровня у нас пока нет. Что же ждет женскую сборную в ближайшие годы?

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ

Результаты выступления российских спортсменов в Пхенчхане и очередное допинговое нарушение, равно как и шумиха вокруг него, не могли прибавить вистов самому Зубкову. Ведь по российским нормам, в федерациях по олимпийским видам спорта по окончании Игр должны пройти перевыборы руководства. На это у организаций есть полгода после завершения главного старта четырехлетия.

А еще до отъезда в Корею, как многие помнят, в бобслейно-скелетонной семье возник разлад. Из-за принципов определения олимпийского состава ряд специалистов подписали письмо протеста и направили его в адрес Минспорта и ОКР. Хотя серьезного продолжения этот эпизод не получил.

— То, что было внутри федерации, это рабочий момент, — объяснил Зубков. — Мы с этим справились, приняли удар на себя и оградили от этого спортсменов. Сделали все возможное, чтобы ребята поехали и выступили достойно.

— Будете ли вы после частичного удовлетворения вашей апелляции в CAS идти дальше по судебным инстанциям?

— Да, сейчас я жду мотивировочную часть, и буду продолжать процесс. Уверен в своей чистоте и том, что обвинения, которые пытаются на меня взвалить, необоснованны. Есть плюс — с меня сняли пожизненное отстранение от Игр, но мы будем работать и над тем, чтобы вернуть медали.

Также, по словам Зубкова, сейчас у него налажен контакт и рабочие отношения с IBSF — международную федерацию устраивает взаимодействие сторон. Хотя есть несколько тревожных моментов. Во-первых, статус главы ФБСР остается подвешенным из-за того самого решения CAS, ведь полностью он не оправдан. И никто не может гарантировать, что дисциплинарный комитет IBSF, который пока был достаточно лоялен по отношению к россиянам, не вернется к этому вопросу в скором будущем.

А во-вторых, в международной федерации летом пройдут свои выборы, и нынешний ее глава Иво Ферриани, который в бобслейных кругах считается другом нашей страны, по всей видимости, не будет выдвигать свою кандидатуру и оставит занимаемый с 2010 года пост. Как говорил в четверг Пархоменко, ФСБР будет выдвигать своих представителей на различные посты на международном уровне.

По-видимому, и будущее Зубкова и его команды во многом будет зависеть от того, как сложатся выборы в IBSF. В исполкоме федерации, равно как и среди спортсменов и тренеров, хватает критиков России — канадцы, а до Ферриани пост руководителя 16 лет занимал представитель Страны кленового листа Роберт Стоури, британцы, американцы, латвийцы. И если к власти придут настроенные против России круги, а это вполне возможно, то прежней поддержки на высшем уровне у Зубкова уже не будет. И тогда он рискует остаться в оппозиции, а то и в опале — если его судебные дела не пойдут на лад. Какой же будет обстановка в мире бобслея и скелетона к концу лета?

Антон БАБОШИН из Москвы.