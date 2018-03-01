Группа МОК не имеет претензий к российским спортсменам по поведению на Олимпиаде

В отчёте содержатся критерии, выполненные делегацией «Олимпийских атлетов из России» и ОКР для приостановления дисквалификации Олимпийского комитета России.

«ОКР не оспаривал решения ИК МОК, они публично извинились, работали над внедрением ОСР путём разработки руководящих принципов поведения своих спортсменов и выплатили сумму в 15 млн долл. США в качестве вклада в глобальную борьбу по противодействию допингу. После детального анализа ГОПОСР признает, что поведение и сотрудничество делегации ОСР, особенно спортсменов и главы официальной делегации ОСР, было уважительным и что они следовали духу решения ИК МОК на протяжении всего периода Игр.



ГОПОСР хотела бы воздать должное спортсменам и официальным лицам из делегации ОСР, которые участвовали в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхёнчхане, за позитивную и конструктивную реакцию, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные приостановлением ОКР и последствиями этого решения. Однако было установлено, что два члена делегации ОСР совершили нарушение антидопинговых правил (ADRV) во время зимних Олимпийских игр 2018 в городе Пхёнчхан. Основываясь на имеющейся информации, ГОПОСР отметила, что эти нарушения антидопинговых правил являются отдельными единичными случаями, которые не свидетельствуют о систематической организованной допинговой деятельности. Несмотря на основательную поддержку со стороны делегации ОСР в целях оперативного и прозрачного реагирования на эти случаи нарушений антидопинговых правил, ГОПОСР убеждена, что эти случаи вызвали серьёзную озабоченность, поскольку они представляют собой нарушение решения ИК МОК.

Очень важно отметить, что были должным образом рассмотрены юридические претензии, связанные с решениями МОК и публичной критикой со стороны некоторых секторов российского общества и правительства. ГОПОСР отметила, что ОКР не является стороной юридических претензий против МОК.



Принимая во внимание два вышеизложенных абзаца, ГОПОСР рекомендует не отменять приостановления ОКР на Церемонии закрытия 25 февраля 2018 года и оставить в силе условия, применяемые к делегации ОСР. Для целей исторической документации результаты и медали, заработанные ОСР на зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхёнчхане, останутся зарегистрированными как ОСР, поэтому ОКР в этих Играх участвовать не будет.



Учитывая это, ГОПОСР рекомендует отменить приостановление ОКР, как только будут подтверждены отрицательные результаты допинговых испытаний спортсменов ОСР во время зимних Олимпийских игр 2018 года в городе Пхёнчхане. В случае обнаружения дополнительного нарушения антидопинговых правил ГОПОСР рекомендует ИК МОК проанализировать обстоятельства нового случая, чтобы принять соответствующее решение", — говорится в отчёте группы МОК.