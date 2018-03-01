Трегубов: Обгоню ли со скелетоном Болта? Только если он упадет

Александр Зубков, президент Федерации бобслея России

ОБ ИТОГАХ ОЛИМПИАДЫ

— К сожалению, наша команда не выехала в том составе, который мог бороться за медали. Но нас радует, что был Никита Трегубов, который в последние годы доказывал, что может на равных соревноваться с лидерами мирового скелетона. Тренеры работали с ним дистанционно, работали, как могли. Было очень сложно, поэтому в таких условиях серебряная медаль, как золото.

К сожалению, наших лидеров не допустили. Например, Елену Никитину, которая выиграла вчистую чемпионат Европы, брала подиумы на Кубке мира. Также Александр Третьяков, который с Никитой Трегубовым тренировался и готовился к Играм, не смог поехать на Олимпиаду. То же касается бобслейного экипажа Александра Касьянова, который в прошлом году в Пхенчхане не дал соперникам ни одного шанса, выиграв все заезды.

О БУДУЩЕМ ТРЕТЬЯКОВА

— Александр Третьяков планирует готовиться к следующей Олимпиаде. Он выступит на чемпионате России. Никита Трегубов сам изъявил желание и также стартует на первенстве страны, которое пройдет в Сочи.

О ДОПИНГЕ У БОБСЛЕИСТКИ СЕРГЕЕВОЙ

— По поводу допингового случая Надежды Сергеевой ведется внутреннее расследование федерации. Мы все знаем, что до 13 февраля она сдавала чистые пробы, а потом было обнаружено минимальное содержание запрещенного препарата, который не дает никакого преимущества. Мы планируем провести исследование содержимого ее косметички, отдадим его на анализ. Мы полностью уверены, что она чистая спортсменка и целенаправленно не принимала запрещенный препарат. Вопрос о сроке дисквалификации поставлен на паузу. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) ждет результатов нашего расследования.

На сегодняшний день мы не должны акцентировать внимание на ситуации с Сергеевой. Это случилось и главная наша задача сейчас — разобраться во всем до конца. Если есть виновные, то они будут наказаны. Самая большая проблема в том, что Надежда была нашим лидером и за ней пока нет спортсменов такого же уровня. Поэтому нам надо предпринимать все усилия, чтобы в ближайшее время вывести женский бобслей на высокий уровень.

О СКАНДАЛЕ В ФЕДЕРАЦИИ

— Ситуация в Федерации абсолютно рабочая. Команда Федерации справилась с этой ситуацией, приняла удар на себя, максимально оградила спортсменов от тех проблем, которые возникали, и сделали все, чтобы наши ребята выехали на Олимпиаду и выступили достойно.

Никита Трегубов, скелетонист, серебряный призер Олимпиады-2018

О СЕРЕБРЕ ПХЕНЧХАНА

— Хочу домой попасть. Сегодня вылетаю в Красноярск, чтобы немного отдохнуть. Хотел бы сказать, что это не только моя победа, это победа всей нашей команды. Все приложили усилия, какие только могли. С тренерами мы общались дистанционно, на трассах мне тоже помогали. Также я хочу выразить благодарность всем, кто помогал, верил, поддерживал. Федерация мне покупала коньки, оба региона моих (Красноярский край и Московская область — прим. ред.) покупали мне коньки. Спасибо всем за эту помощь.

ОБ АТМОСФЕРЕ НА ОЛИМПИАДЕ

— Со стороны соперников к нам было нормальное отношение. Кто к нам всегда плохо относился, те и продолжили. А с теми, кто с нами до этого нормально общались, все было нормально, они не обращали внимания на то, что мы без флага. Все прекрасно знали, что мы русские. В целом, была хорошая атмосфера.

О ПОДГОТОВКЕ СКЕЛЕТОНА

— Ничего страшного в мозолях на руках нет. Они у меня всегда. Я люблю сам готовить свой скелетон. Практически все спортсмены выводят полозья наждачкой, если где-то появились зазубрины. У меня скелетон производства Шнайдера. Перед сезоном мне дали новый, но я предпочел ездить на старом, потому что он в хорошем состоянии, прикатанный, я все-таки езжу не как чайник. Может быть в следующем сезоне попробую новый скелетон, но не факт.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ДУКУРСАМИ

— С Дукурсами у меня всегда были нормальные отношения. Не было ни конфликтов, ничего такого. После всех заездов на Олимпиаде ко мне подошел президент федерации скелетона Латвии и сказал, что я молодец и чтобы ни на что не обращал внимания, у каждого своя точка зрения. Точно также и братья Дукурсы меня поздравили, они умеют проигрывать, нормально общаются, разговаривают без проблем. С их отцом я не имею никаких отношений. Когда он видит меня, отворачивает голову. Наверное, после этого результата он меня еще больше невзлюбил.

О ТРАССЕ В ПХЕНЧХАНЕ

— В том году у нас была тренировочная неделя в Пхенчхане, да и в этом тоже. За это время удалось понять, где на этой трассе можно ошибиться и потерять. Окончательно я понял эту трассу на второй-третий день катания уже на Олимпиаде. Параллельно консультировался с тренерами по видеосвязи, они сказали, чтобы я ничего не менял, если чувствую, что иду нормально. Отправлял им видео, которые снимали бобслейные тренеры, потом обсуждали, анализировали ошибки. Если я сам что-то не понимал, мне помогали советами.

О ПОКУПКЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ

— Не так просто покупать новую технику. Не важно — у Шнайдера или Бромли. Они могут и не продать. Там много индивидуальных нюансов. От техники очень многое зависит. Тот же Бромли — он работает с корейцем. Мне он точно не продаст. Зачем? У него есть клиент, а я ему конкуренцию буду создавать.

О ТРАССЕ В КРАСНОЯРСКЕ

— В Красноярске есть старая деревянная трасса, но она для начинающих. Все регионы возят своих спортсменов готовиться в Сочи. Я начинал в Красноярске. Там всего три виража, как раз для тех, кто еще не определился — заниматься этим видом спорта или нет. Ее бесполезно реконструировать. Надо либо сносить и строить нормальную, либо оставлять, как есть.

О ПОМОЩИ РЕГИОНОВ

— Мособласть купила мне скелетон и пару коньков. Он весь сезон ездил со мной, как запасной. Я его буду пробовать в будущем. Основная проблема — купить нормальные коньки. Сколько они стоят? А этого никто не знает. Слишком много нюансов.

О СПРИНТЕРСКИХ КАЧЕСТВАХ

— Бегал я всегда неплохо. У нас с каждым годом конкуренция на разгоне только повышается. Все бьются за доли секунды. На тренировках бегаю в основном короткие дистанции 30−50 метров. Обгоню ли со скелетоном Болта на старте? Только если он упадет.

О ВОПРОСАХ НЕ ПО ТЕМЕ

— Самый странный вопрос, который мне задавали? Кто-то спросил: «Ты романтик?». Это не меня надо спрашивать. А так, да, сейчас очень много всего спрашивают. Иногда проскакивают вопросы не по теме.

Сергей Пархоменко, генеральный секретарь Федерации бобслея России

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С IBSF

— Для нас это был тяжелый сезон. Что касается отношений с международной федерацией, то они достаточно хорошие, дружественные. Да, по ходу сезона были неприятности: отстранения, суды. Это могло сказаться на результатах спортсменов. Но, в целом, у нас хорошие отношения со всеми главными представителями международной федерации. Безусловно, существуют шероховатости, которые организуют нам представители англо-саксонского лобби, но в целом, руководство международной федерации нас поддерживает. Мы надеемся, что следующий сезон мы начнем полноценным составом и будем уделять больше внимания спорту, а каким-то побочным вещам.

О МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАРТАХ

— Переговоры о проведении соревнований в Сочи ведутся давно. Это лучшая трасса в мире, она превосходит ту, что в Пхенчхане. Во время Олимпиады я разговаривал с президентом международной федерации, он также хочет, чтобы соревнования проводились в Сочи. В мире не так много качественных трасс. Сочи — самый современный трек и на нем должны проходить соревнования.