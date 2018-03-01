Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к вчерашней церемонии
Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов.
Российским олимпийцам накануне дарили традиционный набор подарков, которым всегда осчастливливают чемпионов и медалистов Олимпиады. Вручение денежных призовых, а также машин — это уже такая традиция, что может показаться, будто так происходит всегда и везде. И это только часть выплат, о которой много пишут.
По поводу «везде» — это конечно, перебор. Государство, практикующее подарки спортсменам за свой счет — это преимущественно российская традиция. По поводу «всегда» — тоже есть нюансы. Сменяются эпохи — меняются и подарки. Советские варианты с квартирами — нынешние варианты с машинами. Квартиры, кстати, тоже дарят, но чаще это либо спонсоры, либо застройщики, которые это используют в собственных рекламных целях. Так было с Виктором Аном, с Юлией Липницкой, с другими спортсменами.
Но не об этом речь.
Непонятная история с перегонкой машин с Красной площади к площади перед Домом правительства РФ. Напомним, во вторник машины расставили, как это происходило всегда, на главной площади страны.
Немало шуток было в интернете по поводу того, что россиянам, ковавшим славу родины на международной арене, в том числе хоккейной «красной машине», вручали машины не совсем отечественные. Обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X6, серебряных — BMW X5, бронзовых — BMW X4.
Формально машины дарит не государство. Все это приобретается на средства Фонда поддержки олимпийцев России. Главой попечительского совета является премьер Дмитрий Медведев. Из его слов, произнесенных вчера («Самое главное, что это машины российской сборки»), многие сделали вывод, что модели выбирали по его совету.
Фонд поддержки олимпийцев — любопытная организация. На треть она финансируется из средств ОКР. Но когда начинаешь листать сайт этой структуры, понимаешь, что есть у нас организации, где время словно остановилось. Директор фонда рассказывает про то, как 25 августа 2016 года поздравил олимпийцев РИО, а последние нормативные документы датированы 2015 годом:
Ни от Олимпийского комитета России, ни от самого Фонда поддержки олимпийцев «Советский спорт» пока не получил ответов на свои запросы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter