Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая на Олимпиаде-2018 в паре с Александром Крушельницким в
дабл-миксте, заявила, что на предолимпийском сборе в Японии они тренировались на одном катке с американскими керлингистами.
Брызгалова и Крушельницкий на Играх в Пхенчхане завоевали бронзу, но Россия лишилась этой медали
«На сборе в Японии с нами тренировалась вторая российская пара, позже подъехала наша женская команда. Еще на том же катке тренировались американцы», — сказала Брызгалова журналистам.
«Я буду участвовать в чемпионате России в составе женской команды. Уже готовлюсь к нему. Дальнейшее будет зависеть от решения Всемирной федерации керлинга (WCF) — каким будет срок дисквалификации (Крушельницкого) и будет ли она вообще», — объяснила Брызгалова.
Российская сторона для расследования ситуации запросила видеозаписи из отеля в Японии, где российские спортсмены жили во время сбора, и с Олимпиады в Южной Корее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter