Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцы

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Брызгалова и Крушельницкий на Играх в Пхенчхане завоевали бронзу, но Россия лишилась этой медали из-за положительной пробы спортсмена на запрещенное вещество мельдоний. По одной из версий, мельдоний Крушельницкому могли подсыпать на сборе в Японии.

«На сборе в Японии с нами тренировалась вторая российская пара, позже подъехала наша женская команда. Еще на том же катке тренировались американцы», — сказала Брызгалова журналистам.

«Я буду участвовать в чемпионате России в составе женской команды. Уже готовлюсь к нему. Дальнейшее будет зависеть от решения Всемирной федерации керлинга (WCF) — каким будет срок дисквалификации (Крушельницкого) и будет ли она вообще», — объяснила Брызгалова.

Российская сторона для расследования ситуации запросила видеозаписи из отеля в Японии, где российские спортсмены жили во время сбора, и с Олимпиады в Южной Корее.