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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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1 марта 2018, 13:43 | Керлинг | Р-Спорт

Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая на Олимпиаде-2018 в паре с Александром Крушельницким в дабл-миксте, заявила, что на предолимпийском сборе в Японии они тренировались на одном катке с американскими керлингистами.

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Брызгалова и Крушельницкий на Играх в Пхенчхане завоевали бронзу, но Россия лишилась этой медали из-за положительной пробы спортсмена на запрещенное вещество мельдоний. По одной из версий, мельдоний Крушельницкому могли подсыпать на сборе в Японии.

«На сборе в Японии с нами тренировалась вторая российская пара, позже подъехала наша женская команда. Еще на том же катке тренировались американцы», — сказала Брызгалова журналистам.

«Я буду участвовать в чемпионате России в составе женской команды. Уже готовлюсь к нему. Дальнейшее будет зависеть от решения Всемирной федерации керлинга (WCF) — каким будет срок дисквалификации (Крушельницкого) и будет ли она вообще», — объяснила Брызгалова.

Российская сторона для расследования ситуации запросила видеозаписи из отеля в Японии, где российские спортсмены жили во время сбора, и с Олимпиады в Южной Корее.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ей предлагали выступить на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте с другим партнером, но она отказалась от этого варианта.
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