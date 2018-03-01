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1 марта 2018, 13:45 | Керлинг | Р-Спорт

Брызгалова отказалась выступить на ЧМ по керлингу в паре с другим партнером

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ей предлагали выступить на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте с другим партнером, но она отказалась от этого варианта.

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© РИА "Новости"

«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой (Александр Крушельницкий) больше нет», — заявила Брызгалова журналистам.

Брызгалова стала бронзовым призером Олимпиады-2018 в дабл-миксте в паре с Александром Крушельницким. Однако впоследствии допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, и из-за нарушения антидопинговых правил бронзу у россиян отобрали. 25-летний спортсмен согласился со своим временным отстранением от соревнований за период Игр, но будет доказывать свою невиновность, так как утверждает, что умышленно не принимал запрещенных препаратов.
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Керлинг

Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцы

Брызгалова: На сборе в Японии рядом с нами тренировались американцы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая на Олимпиаде-2018 в паре с Александром Крушельницким в дабл-миксте, заявила, что на предолимпийском сборе в Японии они тренировались на одном катке с американскими керлингистами.
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