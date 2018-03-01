Брызгалова отказалась выступить на ЧМ по керлингу в паре с другим партнером

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«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой (Александр Крушельницкий) больше нет», — заявила Брызгалова журналистам.