Брызгалова отказалась выступить на ЧМ по керлингу в паре с другим партнером
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ей предлагали выступить на чемпионате мира по керлингу в
дабл-миксте с другим партнером, но она отказалась от этого варианта.
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Видимо, что-то случилось...
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«Было предложение сыграть на чемпионате мира с другим партнером, но это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой (Александр Крушельницкий) больше нет», — заявила Брызгалова журналистам.
Брызгалова стала бронзовым призером Олимпиады-2018 в
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