Медведева: Отношение к российским спортсменам после ОИ-2018 не изменилось
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева сказала, что отношение к россиянам после выступления на Олимпиаде в Южной Корее не изменилось.
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Видимо, что-то случилось...
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«По поводу отношений могу сказать, что ничего не изменилось. Нас точно так же встречают, как встречали раньше на этапах
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