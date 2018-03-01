Медведева: Отношение к российским спортсменам после ОИ-2018 не изменилось

«По поводу отношений могу сказать, что ничего не изменилось. Нас точно так же встречают, как встречали раньше на этапах Гран-при. Считаю, что фигурное катание объединяет мир. С кем-то мы общаемся меньше, с кем-то больше, но это нормальное общение, которое очень важно для нас. Такие моменты запоминаются очень надолго», — ответила Медведева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» на вопрос, что изменилось в отношениях с соперниками после выступления на Олимпийских играх.