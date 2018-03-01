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1 марта 2018, 13:47 | Фигурное катание | Р-Спорт

Медведева: Отношение к российским спортсменам после ОИ-2018 не изменилось

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева сказала, что отношение к россиянам после выступления на Олимпиаде в Южной Корее не изменилось.

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© РИА "Новости"

«По поводу отношений могу сказать, что ничего не изменилось. Нас точно так же встречают, как встречали раньше на этапах Гран-при. Считаю, что фигурное катание объединяет мир. С кем-то мы общаемся меньше, с кем-то больше, но это нормальное общение, которое очень важно для нас. Такие моменты запоминаются очень надолго», — ответила Медведева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» на вопрос, что изменилось в отношениях с соперниками после выступления на Олимпийских играх.

© Ньюстюб
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Фигурное катание

Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на Олимпиаде

Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на Олимпиаде

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Ставшая олимпийской чемпионкой российская фигуристка Алина Загитова и ее соотечественница серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева прошли путь самураев на Олимпиаде и при подготовке к ней, заявил тренер спортсменок Этери Тутберидзе.
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