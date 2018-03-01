Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на Олимпиаде
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Ставшая олимпийской чемпионкой российская фигуристка Алина Загитова и ее соотечественница серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева прошли путь самураев на Олимпиаде и при подготовке к ней, заявил тренер спортсменок Этери Тутберидзе.
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На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева и Загитова также выиграли серебро в командном турнире.
«На протяжении двух сезонов Женя Медведева была практически непобедимой, но ситуация с травмой и болезнью ослабила ее, и сразу все поменялось, — ответила Тутберидзе на
«Все, что могу сделать я сама, — это только выйти на лед и тренировать. Но результат складывается из огромного количества составляющих. Если людей, которые нас поддерживают, не будет рядом, мы ничего не добьемся. Наш результат вместе со мной делают и другие тренеры — Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз. Хочу добавить, что готовиться к следующим Олимпийским играм мы начинаем не сейчас — эта работа началась четыре года назад».
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