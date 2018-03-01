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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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1 марта 2018, 13:52 | Фигурное катание | Р-Спорт

Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на Олимпиаде

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Ставшая олимпийской чемпионкой российская фигуристка Алина Загитова и ее соотечественница серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева прошли путь самураев на Олимпиаде и при подготовке к ней, заявил тренер спортсменок Этери Тутберидзе.

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© РИА "Новости"

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева и Загитова также выиграли серебро в командном турнире.

«На протяжении двух сезонов Женя Медведева была практически непобедимой, но ситуация с травмой и болезнью ослабила ее, и сразу все поменялось, — ответила Тутберидзе на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня” на вопрос, можно ли сейчас что-то прогнозировать в отношении следующих Игр. — Хотела бы тоже поблагодарить ФФККР (Федерацию фигурного катания на коньках России), которая сделала все возможное, чтобы помочь нам пройти этот путь самураев, решая наши вопросы, наши проблемы — каждый год, каждый день».

«Все, что могу сделать я сама, — это только выйти на лед и тренировать. Но результат складывается из огромного количества составляющих. Если людей, которые нас поддерживают, не будет рядом, мы ничего не добьемся. Наш результат вместе со мной делают и другие тренеры — Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз. Хочу добавить, что готовиться к следующим Олимпийским играм мы начинаем не сейчас — эта работа началась четыре года назад».

© Ньюстюб
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Фигурное катание

Медведева: Отношение к российским спортсменам после ОИ-2018 не изменилось

Медведева: Отношение к российским спортсменам после ОИ-2018 не изменилось

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева сказала, что отношение к россиянам после выступления на Олимпиаде в Южной Корее не изменилось.
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