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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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1 марта 2018, 11:43 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен: Биатлон остается моей страстью, но иногда я его ненавижу

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала выступление на Олимпиаде в Южной Корее.

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© РИА "Новости"

«Олимпиада завершилась. Ферваль 2018 года был полон мечтаний и целей. Вы знаете, как всё прошло, но почему так получилось, наверное, не знаете ни вы, ни я… Результаты в спорте на первом месте, но жизнь должна продолжаться.

Биатлон остаётся моей страстью, но иногда я его сильно ненавижу. Всё выглядит очень просто, но нельзя увидеть историю спортсмена от начала и до конца. Так что поздравления всем медалистам!

Я стараюсь продолжать писать свою собственную историю — впереди ещё три этапа Кубка мира. Первый из них пройдёт в Контиолахти на следующей неделе. Я наслаждаюсь тем, что буду находиться дома — чуть дольше, чем другие спортсмены. Надеюсь увидеть вас здесь на следующей неделе, — написала Мякяряйнен в своём «фейсбуке».

Лучший результат Мякяряйнен в Пхёнчхане — 10-е место в масс-старте.
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Биатлон

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