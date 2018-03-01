Мякяряйнен: Биатлон остается моей страстью, но иногда я его ненавижу
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала выступление на Олимпиаде в Южной Корее.
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«Олимпиада завершилась. Ферваль 2018 года был полон мечтаний и целей. Вы знаете, как всё прошло, но почему так получилось, наверное, не знаете ни вы, ни я… Результаты в спорте на первом месте, но жизнь должна продолжаться.
Биатлон остаётся моей страстью, но иногда я его сильно ненавижу. Всё выглядит очень просто, но нельзя увидеть историю спортсмена от начала и до конца. Так что поздравления всем медалистам!
Я стараюсь продолжать писать свою собственную историю — впереди ещё три этапа Кубка мира. Первый из них пройдёт в Контиолахти на следующей неделе. Я наслаждаюсь тем, что буду находиться дома — чуть дольше, чем другие спортсмены. Надеюсь увидеть вас здесь на следующей неделе, — написала Мякяряйнен в своём «фейсбуке».
Лучший результат Мякяряйнен в Пхёнчхане — 10-е место в
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