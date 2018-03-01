Олимпийские автомобильные нюансы и самое дорогое «золото» России
Медведев вручил российским олимпийцам ключи от BMW. Обладателям «золота» подарили ВMW X6, серебряным призерам — BMW X5, бронзовым — X4.
Если перевести это в официальные расценки на машины на сайте BMW, все «бэхи» для подопечных Знарка стоили 125 млн рублей. Наверное, дороже, чем любая другая золотая медаль. Машины, кстати, российской сборки, производства калининградского завода «Автотор». «Серебряным» медалистам достались BMW X5, олимпийцам, получившим бронзу, — BMW X4. Правда, 15-летняя Загитова призналась Медведеву, что водить пока не сможет: отдаст родителям, а сама будет учиться на права:
Медведев: Поздравляю!
Загитова: Спасибо.
Медведев: Так, ну чего, когда будем права получать? Когда по закону положено?
Загитова: Да…
Медведев: А до этого возить будут?
Загитова: Да…
Медведев: Ну, возите аккуратно.
Когда Медведев вручил футляр с ключами фигуристке Екатерине Бобровой, произошла заминка. «Чего там? Ключей не нашли?» — спросил премьер. «Меня не нашли», — ответила спортсменка. Выяснилось, что перепутали футляры Бобровой и Александра Большунова, у которого по итогам Игр четыре медали. В итоге все разрешилось, говорит Боброва, которая намерена продать автомобиль, чтобы отдать деньги на благотворительность:
— А я получила только одну медаль.
— Ну и, соответственно, автомобиль?
— Да, у меня права есть.
— Сразу уехали?
— Да, конечно.
Если медаль не одна, а четыре, как у лыжника Большунова, возможно, было бы логично давать четыре автомобиля? Увы, нет, говорит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:
Позже выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они обменялись между собой. В конце церемонии Дмитрий Медведев порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили. Хотя ошибиться вроде бы сложно: вместо номеров на машинах — таблички с фамилиями спортсменов. Но, возможно,
Россия щедро премирует спортсменов: 4 млн рублей за победу, 2,5 млн за «серебро», 1,7 млн — за «бронзу». В США, например, призовые вдвое скромнее: 37 тысяч долларов за «золото», 22 — за «серебро» и 15 — за «бронзу». В Норвегии и Швеции за выигранные награды не платят совсем.
Впрочем, до рекорда России далеко: Сингапур обещает золотому призеру миллион долларов США. Но в Пхенчхане единственной представительнице этой страны не повезло.
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