Щегловский: Российские боблеисты на ОИ выступили на тройку

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Российские бобслеисты на Олимпиаде, прошедшей 9—25 февраля , не завоевали ни одной медали, не сумев пробиться в первую десятку в соревнованиях двухместных и четырехместных экипажей.