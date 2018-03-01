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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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1 марта 2018, 9:52 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Щегловский: Российские боблеисты на ОИ выступили на тройку

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Руководитель объединенного тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаде в Пхенчхане Павел Щегловский заявил в интервью РИА Новости, что выступление бобслеистов на Играх следует оценить на тройку по пятибалльной системе.

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© РИА "Новости"

Российские бобслеисты на Олимпиаде, прошедшей 9—25 февраля, не завоевали ни одной медали, не сумев пробиться в первую десятку в соревнованиях двухместных и четырехместных экипажей.

«Мы выступили, наверное, на слабую троечку, не использовали весь свой потенциал, — сказал Щегловский. — Когда люди едут на Олимпийские игры, они должны ехать с большой мотивацией и бороться изо всех сил. Наверное, чего-то не хватило, кто-то не смог физически, но большинство, видимо, не было готово к стартам в психологическом плане. Потому что все — молодые ребята, кроме (Надежды) Сергеевой все были впервые на Олимпийских играх. А Олимпиада — это особый старт».
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