Щегловский: Российские боблеисты на ОИ выступили на тройку
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Руководитель объединенного тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаде в Пхенчхане Павел Щегловский заявил в интервью РИА Новости, что выступление бобслеистов на Играх следует оценить на тройку по пятибалльной системе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Российские бобслеисты на Олимпиаде, прошедшей
«Мы выступили, наверное, на слабую троечку, не использовали весь свой потенциал, — сказал Щегловский. — Когда люди едут на Олимпийские игры, они должны ехать с большой мотивацией и бороться изо всех сил. Наверное,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter