Веселый Знарок и порхающая Загитова. Как Путин награждал олимпийцев

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Михаил ЗИСЛИС

из Кремля

До того, как спортсмены и тренеры проследовали в Екатерининский зал Кремля на встречу с первым лицом страны, они попали в руки журналистов. Каждый из олимпийцев к наплыву представителей СМИ относился по-своему. Миниатюрная фигуристка Алина Загитова порхала от одной камеры к другой так легко и непринужденно, словно речь шла о выступлении в короткой программе и каскаде тройных прыжков. Вот это воспитание!

Ее отец Ильназ Загитов еще недавно играл защитником за хоккейную «Ижсталь» в ВХЛ, а сейчас работает в этом клубе тренером. Две медали — золотая и серебряная — на груди Алины смотрелись массивно. Кажется, они весили почти столько же, как и сама фигуристка. Даже супруга тренера хоккейной сборной Олега Знарка не упустила случая, чтобы сфотографировать своего мужа вместе с чемпионкой.

Вместе этот дуэт смотрелся колоритно. Перспективный вариант для телешоу типа «Танцев со звездами». Знарок вообще держался раскованно, о чем-то шутил с представителями штаба, отбивал «пятюни» с Харийсом Витолиньшем и даже не отказывался от интервью под камеру.

ТЕЛЕГИНА НАГРАДИЛИ КНИГОЙ

Герои недавнего финала с Германией, облаченные в цивильные пиджаки и галстуки красной расцветки, на фоне остальных олимпийцев смотрелись эффектно. Другие медалисты были одеты в серые спортивные костюмы. Я вспомнил встречу золотых призеров чемпионата мира в Квебеке десятилетней давности. Александр Овечкин к тогдашнему Президенту России Дмитрию Медведеву явился в шлепках на босую ногу. Интересно, рискнул бы он выкинуть что-нибудь подобное сейчас? В конце февраля в столице стоит крепкий мороз. Почти такой же редкий в это время, как выигрыш хоккейного турнира Олимпиады.

Я стал искать хоккеистов, сгруппировавшихся в кучки по интересам. Кто-то, как Андрей Зубарев с женой, спрятался подальше в импровизированной нише. Василий Кошечкин на телефоне играл в футбольный симулятор. «Надеюсь, «Крылья Советов» победят сегодня «Спартак», — отреагировал волжанин на вопрос о причинах тяги к этому виду спорта. Матч на Кубок России из-за морозов перенесли, но на тот момент вратарь об этом еще не знал.

Пара человек в черной форме, видимо, представлявших охрану, смотрелись строго только поначалу. Стоило только рядом появиться Павлу Дацюку, как их сердца оттаяли. Фотографии с кумиром — это навсегда.

Сергей Калинин вспоминал о своих двух минутах на скамейке штрафников, едва не стоивших хоккейной сборной золотой медали. «Что тогда в голове творилось — словами не передать, думал, расстреляют», — нашел повод для шутки хоккеист. Который теперь по гроб жизни обязан автору шайбы в меньшинстве Никите Гусеву. Было заметно, что на олимпийцах сказывается акклиматизация. Эмоций они выплеснули на океан и пару морей в придачу. Иван Телегин вместе со своей женой Пелагеей выглядел чуть торжественнее — у него был день рождения.

— Жду ли я подарка? Нет, для меня прийти сюда, пожать руку Президенту — уже событие, — отметил нападающий.

— Почему именно вы в раздевалке после финала зажигали больше всех?

— Не только я радовался. Просто оказался в нужное время в нужном месте.

Тут Телегин расхохотался. Своего подарка он, как оказалось, дождался. Через полчаса во время официальной части Президент вручил ему лично книгу Анатолия Тарасова. Форварда ЦСКА, как и остальных хоккеистов, наградили орденом Дружбы. Им компанию составили фигуристки Загитова и Медведева, лыжники Спицов и Большунов. Все остальные получили медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степеней.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Первой на вручение наград из рук главы государства вышла Загитова. Тут неожиданно растерялся ведущий церемонии. Он не смог выговорить с первого раза отчество фигуристки. Хотя проще татарского имени, чем Ильназ, представить сложно. Слово сначала взяла Евгения Медведева. «В свое выступление мы вложили все душу без остатка, выиграли медали для всей страны», — заявила она.

Дацюк, как потом и его партнеры по команде, вышел к президенту под знакомую с детства мелодию «Трус не играет в хоккей».

— Вы не поверите, как я люблю выступать, — начал свою речь новоиспеченный член «Тройного золотого клуба». — Нам помогли русский характер, поддержка и вера нашей великой России. Мы смогли доказать, что нас никогда не сломить.

Перед тем, как Президент продолжил общение со спортсменами без камер в неформальной обстановке за закрытыми дверями, он произнес слова, с которыми, наверное, согласится любой болельщик в России. «У вас забрали всю атрибутику с российской символикой. Но характер забрать невозможно. Я испытывал чувство гордости, следя за вашим выступлением, все мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн», — подытожил Путин.