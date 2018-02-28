Фигуристка Загитова отдаст родителям автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

15-летняя Загитова в Пхёнчхане выиграла турнир фигуристок и стала серебряным призером в командных соревнованиях. За завоеванные награды ей подарили автомобиль BMW X6.

«На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Сейчас я рада, стараюсь не обращать внимание на армию поклонников. Думаю, что буду стремиться к другим высотам, есть еще чемпионат мира, можно стать двукратным олимпийским чемпионом. Я очень благодарна родителям, тренерам, они сделали большой вклад в эту победу», — рассказала она.

Всего для олимпийцев подготовлено 26 машин BMW X6 — для Алины Загитовой и хоккеистов сборной России, 13 BMW X5 получили фигуристы и лыжники, завоевавшие серебряные медали. Для бронзовых призеров подготовлено семь автомобилей BMW X4.