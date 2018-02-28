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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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28 февраля 2018, 22:11 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Загитова отдаст родителям автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что подаренный автомобиль за победу на Олимпиаде она отдаст своим родителям. Об этом она рассказала журналистам.

15-летняя Загитова в Пхёнчхане выиграла турнир фигуристок и стала серебряным призером в командных соревнованиях. За завоеванные награды ей подарили автомобиль BMW X6.

«На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Сейчас я рада, стараюсь не обращать внимание на армию поклонников. Думаю, что буду стремиться к другим высотам, есть еще чемпионат мира, можно стать двукратным олимпийским чемпионом. Я очень благодарна родителям, тренерам, они сделали большой вклад в эту победу», — рассказала она.

Всего для олимпийцев подготовлено 26 машин BMW X6 — для Алины Загитовой и хоккеистов сборной России, 13 BMW X5 получили фигуристы и лыжники, завоевавшие серебряные медали. Для бронзовых призеров подготовлено семь автомобилей BMW X4.
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Фигурное катание

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