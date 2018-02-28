«Характер забрать невозможно». Путин вручил награды олимпийцам

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Одним из главных постолимпийских ритуалов в нашей стране является торжественная встреча медалистов с главной государства. Президент лично вручает спортсменам государственные награды, и выглядит это всегда крайне торжественно.

Впрочем, Пхенчхан-2018 для России — не просто очередная Олимпиада. Все прекрасно помнят, в каком положении оказался наш спорт перед Играми в Корее. Спортсменов туда провожали словно послов с дипмиссией. Они хоть и выступали без флага и гимна, но прекрасно понимали, что от них зависит будущее страны в олимпийском движении.

Итог, несмотря на некоторые допинг-шероховатости, превзошел все ожидания. Тут и долгожданное золото хоккеистов, и восемь медалей лыжников, и мировые рекорды фигуристок, и еще куча крутых сюжетов, которые дали понять, что у российского спорта отныне новое лицо.

МИЛОТА ДНЯ — ВНОВЬ ЗАГИТОВА

Этому поверили и в Международном олимпийском комитете (МОК), который принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Новость об этом пришла накануне встречи Владимира Путина с медалистами Пхенчхана и стала дополнительной инъекцией позитива для всех.

Показалось даже, что никто из спортсменов не нервничает перед торжественным приемом. Они расположились в одном из многочисленных залов Екатерининского дворца, разделившись на небольшие группы.

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе о чем-то по-дружески беседовала с Юлией Белоруковой и Анной Нечаевской, хоккеисты СКА отдельной компанией разместились на удобных диванах, а главный тренер петербуржской команды и сборной России Олег Знарок вместе с супругой спрятался от всех за одной из больших колонн.

Роман Ротенберг с легко читающимся удовлетворением на лице деловито вышагивал по залу в поисках Владислава Третьяка, которого атаковали журналисты. Отдельная тусовка была и у фигуристов. Наталья Забияко, Александр Энберт, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, а также Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым собрались в узком кругу и фотографировали свои ноги в кроссовках от экипировщика олимпийской сборной. Ребята были явно на позитиве.

Главную олимпийскую сенсацию страны Алину Загитову обступили со всех сторон так, что ее было просто невозможно разглядеть за забором из плотных спин телевизионщиков. От такого внимания даже взрослый и психически устойчивый человек мог испугаться и убежать, но только не Алина. Она улыбалась и со свойственной себе детской непосредственностью отвечала на весьма странные, порой, вопросы.

— Самое главное для меня сейчас — ничего не есть — с этой фразой Загитова претендовала на приз «милота дня», но тут же стала серьезной и начала говорить о подготовке к чемпионату мира, новых рекордах и чистых прокатах.

Неподалеку с рюкзаком дочери на плече стоял отец фигуристки — Ильназ Загитов. На вопрос: не боится ли он за дочь из-за повышенного внимания прессы, папа олимпийской чемпионки ответил философски.

— Не без этого. Бывает, что хочется дернуть за рукав и увести ее от микрофонов, но приходится себя сдерживать. Все-таки это часть ее работы и мы с Лейсан (мама Алины — прим. ред.) это понимаем.

— У Алины нет прав. Сами заберете машину, которую подарит Президент?

— Конечно сами заберем. Что ж теперь, оставлять ее здесь что ли? Алина предлагала поставить ее в гараж и дождаться, когда ей исполнится 18 и она получит права. Пока не решили, что будем делать. Обсудим еще в семье.

ЧЕМ КОРМЯТ КЛЭБО?

Александр Большунов привез из Пхенчхана больше драгоценных металлов, чем черные копатели со своих вылазок. Четыре олимпийских медали — три серебряных и одна бронзовая солидно позвякивали на его шее. К слову, такой результат на минувшей Олимпиаде не смог повторить никто из спортсменов-мужчин — ни Йоханнес Клэбо, ни Мартен Фуркад.

На встречу с Президентом Большунов приехал вместе со своей девушкой и не отпускал ее ни на секунду. Как только она попыталась отойти в сторону, когда рядом с Александром защелкали вспышки фотоаппаратов, он тут же вернул ее обратно в кадр. Так получалось, что и интервью они давали вместе.

— Сожаление, что не удалось выиграть марафон, отпустило?

— Я это уже забыл и стараюсь не вспоминать. Впереди еще много стартов, где можно доказать свою силу, — отвечая на вопросы, Большунов сохранял монументальную серьезность.

— Чем кормят Клэбо?

— Да ничем таким не кормят. Со всеми можно бороться и с норвежцами в том числе. Мы никому ни в чем не уступаем, у нас все на самом высоком уровне, — рассмешить Александра мне так и не удалось.

УКОЛ ОТ ВЯЛЬБЕ

— А чего это «Советский спорт» вдруг лыжами заинтересовался? Вас вообще давно пора переименовать в «Советский футбол», — Елена Вяльбе начала диалог с укола. Я отбивался неловкими панчами про то, что лыжами не только мы интересуемся, а еще и болельщики по всей стране, которые нас читают, но проверку выдержал.

— Нет, спасибо, в биатлон я точно не пойду. У меня есть любимое дело, и я им занимаюсь. В нем, я надеюсь, что-то понимаю. Больше я никуда не хочу влезать и встревать. Что-то другое возглавлять? Нет. Но об этом мне говорят ежедневно последние двадцать дней. Думаю, что умные люди сделают правильные выводы, и биатлон у нас еще будет на высоте, — Елена Валерьевна сходу расставила все точки в биатлонном вопросе.

— В чем секрет вашей успешной работы?

— Нет никакого секрета. Просто у нас хорошая дружная команда. Между собой ладят и тренеры и сервис группа. Отношения с одной стороны дружеские, с другой — рабочие.

И это чистая правда. Наблюдая за тем, как Вяльбе болеет за своих подопечных на Олимпиаде, как доверительно она общается с представительницами женской команды, понимаешь, насколько хорошо эти люди друг друга понимают. Успех в таких условиях просто неизбежен.

Юлия Белорукова, которая привезла из Кореи две бронзы, скромно пробиралась к фуршетному столику, стараясь не привлекать внимания. Это зря. Юлия — очень заметная девушка.

— Сейчас чувствую небольшое волнение, потому что впервые увижу нашего Президента вживую. Это прикольненько так! — не скрывала эмоций Белорукова.

— Сколько подписчиков прибавилось в инстаграме за время Олимпиады?

— У меня не так много подписчиков в инстаграме. Перед Олимпиадой было восемь тысяч, сейчас около 20. Меня считают одной из самых красивых лыжниц в мире? Правда? Никогда об этом не слышала, — что ж, теперь вы знаете, Юлия.

НЕ СПАСИТЕЛЬ ГУСЕВ

— Я не считаю себя спасителем Родины — Никита Гусев, который именно что спас всех за 55 секунд до конца хоккейного финала, был строг и лаконичен. — Что подумал, когда мы пропустили третий гол? — в этот момент Никита взял паузу. — Точно ничего хорошего.

Впрочем, главное то, что закончилось все благополучно. Однако за ту нервотрепку, что хоккеисты устроили всей стране, их поддел даже Владимир Путин в своем приветственном обращении к олимпийцам.

— Вы достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, — начал свою речь Президент. Вы проявили лучшие качества — спортивные и человеческие. Мы знаем, насколько сложным был этот марафон. Фигуристки порадовали весь мир филигранной техникой и взяли недостижимую высоту. Огромным подарком стало золото хоккейной сборной. Наша хоккейная дружина хоть и заставила нас поволноваться, но победила. Русская школа лыж возвращает позиции в мире.

Следом государственные награды в порядке живой очереди нашли своих героев. Не обошлось и без забавных моментов. Так, голкипера хоккейной сборной Василия Кошечкина во время награждения назвали Валерием, после чего по залу прокатилась волна сдержанных смешков, а фамилию Вадима Шипачев по традиции произнесли как «Щипачев».

Иван Телегин под громогласные аплодисменты получил из рук Президента книгу Анатолия Тарасова — подарок на День рождения. А Семен Елистратов начал свою речь со слов: «Все такие красивые сегодня». В общем, сплошной позитив.

Вполне ожидаемо вечер закрывала речь Президента.

— Уверен, вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших граждан и прежде всего молодых людей.

Некоторые спортсмены сегодня выступали и сказали, что у нас много чего забрали перед Играми. Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер — невозможно. И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране.