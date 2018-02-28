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28 февраля 2018, 21:52 | Фигурное катание | Р-Спорт

Боброва продаст подаренный BMW и часть средств пустит на благотворительность

Российская фигуристка Екатерина Боброва заявила, что продаст подаренный за достижения на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW и часть вырученных средств «пустит на благотворительность».

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В среду состоялось вручение ключей от автомобилей российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане. Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, стала второй в командных соревнованиях.

«У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают просто потрясающие подарки, я просто счастлива. К счастью, у меня есть своя машина, поэтому я собираюсь продавать эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я делала после Сочи. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — сказала Боброва журналистам.
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