Боброва продаст подаренный BMW и часть средств пустит на благотворительность

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В среду состоялось вручение ключей от автомобилей российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане. Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, стала второй в командных соревнованиях.

«У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают просто потрясающие подарки, я просто счастлива. К счастью, у меня есть своя машина, поэтому я собираюсь продавать эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я делала после Сочи. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — сказала Боброва журналистам.