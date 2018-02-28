Боброва продаст подаренный BMW и часть средств пустит на благотворительность
Российская фигуристка Екатерина Боброва заявила, что продаст подаренный за достижения на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW и часть вырученных средств «пустит на благотворительность».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/23
В среду состоялось вручение ключей от автомобилей российским призерам Олимпийских игр в Пхенчхане. Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду, стала второй в командных соревнованиях.
«У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают просто потрясающие подарки, я просто счастлива. К счастью, у меня есть своя машина, поэтому я собираюсь продавать эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я делала после Сочи. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — сказала Боброва журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter