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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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28 февраля 2018, 21:28 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: У меня нет прав, поэтому ездить на подаренной машине я не смогу

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что пока не знает, как воспользуется подарком за серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде в Пхенчхане.

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Напомним, что всем российским призерам и победителям вручили ключи от автомобилей марки BMW.

— У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу, — цитирует «Р-Спорт» Медведеву. Спортсменка не стала говорить, собирается ли она продавать машину или отдавать родителям.
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова отдаст родителям автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

Фигуристка Загитова отдаст родителям автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что подаренный автомобиль за победу на Олимпиаде она отдаст своим родителям. Об этом она рассказала журналистам.
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