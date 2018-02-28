Евгения Медведева: У меня нет прав, поэтому ездить на подаренной машине я не смогу
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что пока не знает, как воспользуется подарком за серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Напомним, что всем российским призерам и победителям вручили ключи от автомобилей марки BMW.
— У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу, — цитирует «Р-Спорт» Медведеву. Спортсменка не стала говорить, собирается ли она продавать машину или отдавать родителям.
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