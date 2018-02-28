Медведев передал призерам Олимпиады ключи от внедорожников BMW
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Чествования российских олимпийцев, вернувшихся с победами из южнокорейского Пхенчхана, продолжились в Москве.
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Сначала госнаграды победителям Олимпиады в Пхенчхане вручил в среду в Кремле президент Владимир Путин. В эти минуты премьер Медведев на торжественной церемонии в Доме правительства передает призерам Игр ключи от престижных иномарок.
Автомобили — уже традиционный подарок российским
Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, состоящий из крупных российских предпринимателей. Попечительский совет Фонда возглавляет Медведев. В прошлом году в Фонде сообщали, что все автомобили BMW, приготовленные для спортсменов, российской сборки.
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