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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
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28 февраля 2018, 20:23 | Зимние | Интерфакс

Медведев передал призерам Олимпиады ключи от внедорожников BMW

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Чествования российских олимпийцев, вернувшихся с победами из южнокорейского Пхенчхана, продолжились в Москве.

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© РИА "Новости"
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Сначала госнаграды победителям Олимпиады в Пхенчхане вручил в среду в Кремле президент Владимир Путин. В эти минуты премьер Медведев на торжественной церемонии в Доме правительства передает призерам Игр ключи от престижных иномарок.

Обладатели золота ОИ-2018 получат ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры станут обладателями BMW X5, бронзовые — BMW X4.

Автомобили — уже традиционный подарок российским спортсменам-победителям Олимпиад. В 2010 и в 2012 годах олимпийцы становились хозяевами внедорожников марки Audi, в 2014 году после Олимпиады в Сочи глава правительства РФ вручал им ключи от Mercedes. В 2016 году призеров ждали BMW X6, X4 и X3.

Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, состоящий из крупных российских предпринимателей. Попечительский совет Фонда возглавляет Медведев. В прошлом году в Фонде сообщали, что все автомобили BMW, приготовленные для спортсменов, российской сборки.
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