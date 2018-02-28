Медведев передал призерам Олимпиады ключи от внедорожников BMW

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Сначала госнаграды победителям Олимпиады в Пхенчхане вручил в среду в Кремле президент Владимир Путин. В эти минуты премьер Медведев на торжественной церемонии в Доме правительства передает призерам Игр ключи от престижных иномарок.

Обладатели золота ОИ-2018 получат ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры станут обладателями BMW X5, бронзовые — BMW X4.

Автомобили — уже традиционный подарок российским спортсменам-победителям Олимпиад. В 2010 и в 2012 годах олимпийцы становились хозяевами внедорожников марки Audi, в 2014 году после Олимпиады в Сочи глава правительства РФ вручал им ключи от Mercedes. В 2016 году призеров ждали BMW X6, X4 и X3.

Приобретение автомобилей спонсирует Фонд поддержки олимпийцев России, состоящий из крупных российских предпринимателей. Попечительский совет Фонда возглавляет Медведев. В прошлом году в Фонде сообщали, что все автомобили BMW, приготовленные для спортсменов, российской сборки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Женя Медведева призналась, что у нее нет прав на вождение авто. Говорить, будет ли продавать машину или отдаст родителям, не стала. <a href="https://t.co/nAM0H4ueO5">pic.twitter.com/nAM0H4ueO5</a></p>— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) <a href="https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/968844929584820226?ref_src=twsrc%5Etfw">28 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>