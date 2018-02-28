Забронзовелый памятник Пхёнчхану. Почему Знарку лучше уйти
Так будет лучше для всех.
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Дмитрий Ерыкалов
«Я устал, я ухожу», — Олег Знарок не стал повторять
Что совершенно точно — ФХР жаждет сохранить Знарка в качестве главного тренера сборной. Об этом говорил как президент федерации Владислав Третьяк, так и её
Есть результат — значит все причастные в мехах и шелках. Нет результата — ответственные тут же становятся изгоями. И никто не посмотрит, какой ценой достигнут результат, кто был в соперниках и какова в этом роль тренера. А уж перерыв в 26 лет между двумя золотыми олимпийскими медалями и вовсе способен навести пелену на глаза.
Говорить, что сборная России взяла бы золото Олимпиады с любым другим тренером, а то и без него — дилетантство. Уходя в такую риторику, мы наступаем на старые грабли, когда согласно легенде победа в Квебеке — целиком и полностью заслуга игроков и Сергея Фёдорова, который давал установку вместо Быкова и Захаркина.
Знарок проделал свою работу на совесть, но задайте себе вопрос, какой его тренерский шаг дал сборной России конкурентное преимущество? Спустя годы вспомнят разве что создание звена Капризов — Дацюк — Гусев, составленное по принципу отцов и детей. Да только то, насколько трепетно Знарок относится к профессии форвардов
Разумеется, эту сборную мог бы тренировать не любой и не каждый. Но не слишком ли мы превозносим умение Знарка сколотить дружный коллектив? Не напрасно ли возводим нерукотворные памятники навыкам накачки и сплочения? Убери это качество и что останется в сухом остатке? Вопросы, вопросы.
По большому счёту, победа в Пхёнчхане мало чем отличается от многочисленных золотых Олимпиад сборной СССР при Викторе Тихонове. Канадцы и американцы профессионалов на Игры не отпускали. Юрзинов с Майоровым на тот момент ещё не вывели финнов на один с нами уровень. Все сильнейшие советские хоккеисты играли дома, а в соперниках была Чехословакия и, с некой натяжкой, Швеция. Да и ту мы периодически громили.
Даже история с базовыми клубами сборной и страдающим внутренними чемпионатом мало чем отличается от дня сегодняшнего. Вот оно — раздолье для ностальгии по советским временам. Разница лишь в том, что команда Тихонова действительно была «Красной машиной», а называть так сборную Знарка можно только под воздействием агрессивного маркетинга. Сборную ФРГ советские хоккеисты обыгрывали с закрытыми глазами.
Знарок — один из лучших тренеров страны, но, конечно же, не мессия. И не единственный в своём роде. В ФХР это сейчас вряд ли признают и добровольно от его кандидатуры не откажутся. Единственный вариант, при котором в сборной может произойти смена власти — это добровольный уход главного тренера. Способен ли на это Олег Валерьевич?
Давайте не будем хаджами. Если говорить откровенно, мало кто откажется от денег, которые получает тренер СКА и сборной России. По нашим данным, оклад Знарка в питерском клубе не многим больше, чем зарабатывают другие
Быков и Захаркин в своё время покинули Северную столицу
Уйти из сборной сейчас — было бы идеальным решением для Знарка. Именно сейчас, до
Для всех, Олег Валерьевич, вы бы запомнились олимпийским чемпионом. Человеком, который вернул сборной России золото Игр спустя долгие 26 лет. Однако уже чемпионат мира в Дании может помешать хоккейной канонизации. А уж соответствовать статусу олимпийских чемпионов на протяжении всего следующего четырёхлетнего цикла и вовсе выглядит непосильной ношей.
Впрочем, далеко за примерами ходить не надо. Что нам швед Густафссон, когда есть свой Быков? Об исторической победе в Квебеке быстро забыли, когда случился ночной кошмар Ванкувера, проигранный финал Кёльна и мучения со словенцами и датчанами в Братиславе. Тандем куда меньше настраивал против себя журналистов, чем нынешний главный тренер сборной, но на историческом исполкоме проиграл с разгромным счётом. Олег Валерьевич, вы и правда хотите закончить так же?
Будь то следующий Кубок мира или Олимпиада в Пекине, куда НХЛ вполне может отпустить игроков. Да только зависит это от восприятия Знарка победы в Пхёнчхане. Если он внутренне понимает, что на самом деле никому ничего не доказал, а только делает красивую мину, то мотивация остаться в сборной налицо.
Вот только какой ценой для нашего хоккея обойдётся желание ФХР сохранить «ценный тренерский кадр», а Знарка защитить титул олимпийских чемпионов на Играх с участием энхаэловцев? Уже сейчас вовсю говорят о ликвидации в КХЛ потолка зарплат как такового. Учитывая, что все реформы по календарю и базовому клубу сборной формально признаны оправданными, в последующие четыре года в издевательствах над лигой можно будет зайти так далеко, как мы пока даже не представляем.
Страшно то, что отныне любой каприз Знарка будет восприниматься как руководство к действию. Отказать человеку, который привёз в Россию олимпийское золото по хоккею, наши спортивные чиновники не смогут. В то же время Олег Валерьевич будет бронзоветь, его кругозор — сужаться, а список доверенных лиц среди игроков оставаться неизменным со времён золотого Пхёнчхана. Собственно, то, к чему может привести несменяемость власти, можно наглядно проследить на примере человека, который дозвонился до Знарка прямо на лавку и поздравил с победой в финале.
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