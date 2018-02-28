Забронзовелый памятник Пхёнчхану. Почему Знарку лучше уйти

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Дмитрий Ерыкалов

«Я устал, я ухожу», — Олег Знарок не стал повторять точь-в-точь речь Бориса Ельцина, ограничившись пока только первой частью. Главный тренер сборной России и новоявленный олимпийский чемпион после финала с немцам и правда выглядел измождённым. Прежде всего, психологически. Однако насчёт своего будущего ничего конкретного не сказал.

Что совершенно точно — ФХР жаждет сохранить Знарка в качестве главного тренера сборной. Об этом говорил как президент федерации Владислав Третьяк, так и её вице-президент Роман Ротенберг. Они в один голос заявляют о том, что нельзя разбрасываться такими кадрами. Да и не в нашем это менталитете искать от добра добра, даже когда на поверку оказывается, что не всё так безоблачно.

Есть результат — значит все причастные в мехах и шелках. Нет результата — ответственные тут же становятся изгоями. И никто не посмотрит, какой ценой достигнут результат, кто был в соперниках и какова в этом роль тренера. А уж перерыв в 26 лет между двумя золотыми олимпийскими медалями и вовсе способен навести пелену на глаза.

Говорить, что сборная России взяла бы золото Олимпиады с любым другим тренером, а то и без него — дилетантство. Уходя в такую риторику, мы наступаем на старые грабли, когда согласно легенде победа в Квебеке — целиком и полностью заслуга игроков и Сергея Фёдорова, который давал установку вместо Быкова и Захаркина.

Знарок проделал свою работу на совесть, но задайте себе вопрос, какой его тренерский шаг дал сборной России конкурентное преимущество? Спустя годы вспомнят разве что создание звена Капризов — Дацюк — Гусев, составленное по принципу отцов и детей. Да только то, насколько трепетно Знарок относится к профессии форвардов рабоче-крестьянского плана, только снижало наш сумасшедший потенциал.

Разумеется, эту сборную мог бы тренировать не любой и не каждый. Но не слишком ли мы превозносим умение Знарка сколотить дружный коллектив? Не напрасно ли возводим нерукотворные памятники навыкам накачки и сплочения? Убери это качество и что останется в сухом остатке? Вопросы, вопросы.

В конце концов, по-тренерски Знарок финал своему коллеге Штурму проиграл.

По большому счёту, победа в Пхёнчхане мало чем отличается от многочисленных золотых Олимпиад сборной СССР при Викторе Тихонове. Канадцы и американцы профессионалов на Игры не отпускали. Юрзинов с Майоровым на тот момент ещё не вывели финнов на один с нами уровень. Все сильнейшие советские хоккеисты играли дома, а в соперниках была Чехословакия и, с некой натяжкой, Швеция. Да и ту мы периодически громили.

Даже история с базовыми клубами сборной и страдающим внутренними чемпионатом мало чем отличается от дня сегодняшнего. Вот оно — раздолье для ностальгии по советским временам. Разница лишь в том, что команда Тихонова действительно была «Красной машиной», а называть так сборную Знарка можно только под воздействием агрессивного маркетинга. Сборную ФРГ советские хоккеисты обыгрывали с закрытыми глазами.

Знарок — один из лучших тренеров страны, но, конечно же, не мессия. И не единственный в своём роде. В ФХР это сейчас вряд ли признают и добровольно от его кандидатуры не откажутся. Единственный вариант, при котором в сборной может произойти смена власти — это добровольный уход главного тренера. Способен ли на это Олег Валерьевич?

Давайте не будем хаджами. Если говорить откровенно, мало кто откажется от денег, которые получает тренер СКА и сборной России. По нашим данным, оклад Знарка в питерском клубе не многим больше, чем зарабатывают другие топ-тренеры, но его бонусы поистине беспрецедентны. Отказаться от столь хлебного места можно только по очень веским причинам.

Быков и Захаркин в своё время покинули Северную столицу из-за чрезмерного давления и вмешательства со стороны высшего клубного руководства. У Знарка, на первый взгляд, идиллия в отношениях с Романом Ротенбергом. Бок о бок они работают как в клубе, так и в сборной. Однако даже если эта гармония не показная, и у тренера нет проблем с руководством, от сумасшедшего давления, в том числе со стороны прессы, не спрятаться, ни скрыться.

Уйти из сборной сейчас — было бы идеальным решением для Знарка. Именно сейчас, до плей-офф со СКА и чемпионата мира, где сборной России будет куда сложнее завоевать золото, чем в февральском Пхёнчхане. Если в постолимпийском Минске Знарок был в беспроигрышном положении, искупая грехи предшественника на не самом представительном турнире, то в Копенгагене ему нужно будет держать планку в ситуации, когда составы соперников кишат звёздами НХЛ.

Для всех, Олег Валерьевич, вы бы запомнились олимпийским чемпионом. Человеком, который вернул сборной России золото Игр спустя долгие 26 лет. Однако уже чемпионат мира в Дании может помешать хоккейной канонизации. А уж соответствовать статусу олимпийских чемпионов на протяжении всего следующего четырёхлетнего цикла и вовсе выглядит непосильной ношей. Бенгт-Оке Густафссон после фантастического золотого дубля 2006 года не выиграл со шведами ничего ценнее бронзы, а вскоре стал на родине персоной нон-грата.

Впрочем, далеко за примерами ходить не надо. Что нам швед Густафссон, когда есть свой Быков? Об исторической победе в Квебеке быстро забыли, когда случился ночной кошмар Ванкувера, проигранный финал Кёльна и мучения со словенцами и датчанами в Братиславе. Тандем куда меньше настраивал против себя журналистов, чем нынешний главный тренер сборной, но на историческом исполкоме проиграл с разгромным счётом. Олег Валерьевич, вы и правда хотите закончить так же?

После этого сезона у Знарка заканчивается контракт как со СКА, так и со сборной России. Единственная веская причина продлевать его (разумеется, кроме денег) — это желание всё-таки выиграть что-нибудь среди лучших из лучших.

Будь то следующий Кубок мира или Олимпиада в Пекине, куда НХЛ вполне может отпустить игроков. Да только зависит это от восприятия Знарка победы в Пхёнчхане. Если он внутренне понимает, что на самом деле никому ничего не доказал, а только делает красивую мину, то мотивация остаться в сборной налицо.

Вот только какой ценой для нашего хоккея обойдётся желание ФХР сохранить «ценный тренерский кадр», а Знарка защитить титул олимпийских чемпионов на Играх с участием энхаэловцев? Уже сейчас вовсю говорят о ликвидации в КХЛ потолка зарплат как такового. Учитывая, что все реформы по календарю и базовому клубу сборной формально признаны оправданными, в последующие четыре года в издевательствах над лигой можно будет зайти так далеко, как мы пока даже не представляем.

Страшно то, что отныне любой каприз Знарка будет восприниматься как руководство к действию. Отказать человеку, который привёз в Россию олимпийское золото по хоккею, наши спортивные чиновники не смогут. В то же время Олег Валерьевич будет бронзоветь, его кругозор — сужаться, а список доверенных лиц среди игроков оставаться неизменным со времён золотого Пхёнчхана. Собственно, то, к чему может привести несменяемость власти, можно наглядно проследить на примере человека, который дозвонился до Знарка прямо на лавку и поздравил с победой в финале.