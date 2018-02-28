Елена Вяльбе: Нам всем обидно, что мы не смогли пройти на закрытии Игр с российским флагом

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Безусловно, для ОКР это хорошие новости, все закончилось. Нам всем обидно, что по понятным причинам мы не смогли пройти на закрытии Игр-2018 с российским флагом.

Хотелось бы верить, что сегодняшнее решение МОК — это маленькое начало конца всего этого. У нас сейчас нет особой радости, так как мы надеялись, что на Играх вернут флаг и нашу форму. Спортсмены очень переживали из-за этого. Значит, у них такая судьба, — передает слова Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, что в среду, 28 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации.