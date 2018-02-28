«Сегодня суператмосфера. Когда мы в первый раз приходили, было так нервозно. Хочется вам сказать огромное спасибо, что благословили нас на этот путь — поехать в Пхёнчхан. Думаю, у нас многое получилось. Одна из основных задач была вернуть наш флаг и гимн, и пару часов назад нам сказали, что ОКР восстановили в правах. И теперь наши будущие олимпийцы — и летние, и зимние — могут выступать под своим флагом и слушать свой гимн после победы», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.