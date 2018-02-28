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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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28 февраля 2018, 20:11 | Хоккей | Чемпионат.com

Ковальчук: Выполнили одну из основных задач на Олимпиаду — вернуть флаг России

Нападающий СКА Илья Ковальчук, ставший олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину.

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© РИА "Новости"
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«Сегодня суператмосфера. Когда мы в первый раз приходили, было так нервозно. Хочется вам сказать огромное спасибо, что благословили нас на этот путь — поехать в Пхёнчхан. Думаю, у нас многое получилось. Одна из основных задач была вернуть наш флаг и гимн, и пару часов назад нам сказали, что ОКР восстановили в правах. И теперь наши будущие олимпийцы — и летние, и зимние — могут выступать под своим флагом и слушать свой гимн после победы», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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