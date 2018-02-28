Россия вернулась в олимпийскую семью

Халатность оставила без флага

ОКР был лишен членства в составе МОК 5 декабря прошлого года. При идеальном раскладе оно могло быть возвращено российской организации 25 февраля — в последний день Олимпиады в Пхёнчхане. Предполагалось, что на церемонии закрытия соревнований россияне, выступавшие на Играх под олимпийским флагом, смогут выйти на традиционный парад под российским триколором. Все зависело от безупречного соблюдения атлетами регламента МОК.

По ходу всего турнира россиянам категорически запрещалось использовать любую национальную символику вплоть до маникюра в цветах российского триколора. Победители Игр-2018 были лишены возможности услышать в свою честь гимн России. К чести российской команды все ее участники блестяще справились с задачей, не допустив ни единого нарушения регламента МОК. Россиян подвели два допинг-случая (с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой), произошедшие прямо по ходу Олимпиады.

Исполком международной организации оставил в силе отстранение ОКР до завершения процедуры полной перепроверки допинг-проб спортсменов из России, взятых во время Игр в Южной Корее.

Трудные три месяца

Глава ОКР Александр Жуков 28 февраля сообщил о получении письма от МОК, в котором говорилось о полном восстановлении в правах российской организации. Решение было принято по итогам процедуры перепроверки олимпийских допинг-проб россиян — все они оказались отрицательными. Две положительные допинг-пробы, взятые у Крушельницкого и Сергеевой, международная организация не принимала во внимание при вынесения решения — они были названы эпизодическими случаями проявления халатности со стороны атлетов.

Восстановление членства ОКР произошло автоматически, никаких дальнейших процедурных действий России предпринимать не нужно.

«Вы знаете, что последние три месяца были одними из самых трудных в истории российского спорта, — заявил Жуков журналистам. — Мы должны были выполнить много условий до и во время Игр. Станислав Поздняков (глава делегации олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане — прим. ТАСС) практически каждый день общался с группой по восстановлению».

Президент ОКР поблагодарил российских спортсменов, которые в сложнейших обстоятельствах достойно выступили на Играх-2018. «Я хотел бы поблагодарить наших спортсменов, которые смогли прекрасно выступить, даже несмотря на провокации, — добавил Жуков. — Для нас сегодняшнее решение МОК является важнейшим. ОКР является абсолютно полноправным членом олимпийской семьи».

По его словам, немалую роль в процессе сыграли болельщики, которые поддерживали команду в Пхёнчхане. Ни один из них даже в пылу страстей не перешел ту грань, за которой могли бы последовать санкции в отношении российской команды.

«Спортсмены проявили лучшие черты»

Немаловажно, что Александр Жуков также полностью восстановлен в правах как член МОК и глава координационной комиссии по подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Таким образом, он сможет и дальше принимать участие в организации следующей зимней Олимпиады.

По мнению почетного члена МОК, главы Независимой антидопинговой комиссии (НОАК) Виталия Смирнова, подавляющее большинство представителей международного олимпийского движения не представляют его без России. «Большинство членов МОК, безусловно, не мыслят международного движения без наших спортсменов. И вклад России в международное олимпийское движение никто не преуменьшает», — заявил он журналистам.

Смирнов также считает, что важнейший вклад в процесс восстановления ОКР внесли именно спортсмены — участники Олимпиады-2018. «Молодые люди проявили лучшие черты нашего народа, [их] мужество и достоинство вызывали, безусловно, восхищение, — сказал почетный член МОК. — Думаю, это повлияло на оперативность решения МОК. Со своей стороны, как председатель НОАК, должен сказать, что мы дали повод, нам предстоит большой путь, чтобы избавиться от ошибок, которые мы имели в прошлом».

«Мы испытали серьезное облегчение»

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России на Играх Станислав Поздняков признался, что известие о восстановлении членства в МОК принесло всем долгожданное чувство успокоения.

«Период очень тяжелой, кропотливой, необычной, я бы даже сказал тернистой работы завершен, — подчеркнул Поздняков. — Мы испытали серьезное облегчение. Очень многое из того, что было сделано в последние месяцы, не будет предано огласке, но в сухом остатке наши спортсмены, тренеры, специалисты и другие члены делегации на Олимпийских играх имели возможность полноправно представлять нашу страну, пусть и в статусе олимпийских атлетов из России».

Российские спортсмены завоевали на Играх 17 медалей (две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых). Хоккеисты из России впервые за 26 лет стали победителями Олимпиады. Второе олимпийское золото — на счету 15-летней фигуристки Алины Загитовой.

Российская команда заняла 13-е место в неофициальном медальном зачете. Спортсмены выступали в Южной Корее под обозначением Olympic athlete from Russia (OAR).

Всего в Олимпийских играх приняло участие 168 россиян (конькобежка Ольга Граф отказалась от участия). Многие лидеры российского спорта пропустили Олимпиаду, не получив приглашения на соревнования от Международного олимпийского комитета.

Екатерина Мухлынина