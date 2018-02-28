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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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28 февраля 2018, 20:30 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Лыжник Сергей Долидович выставил на благотворительный аукцион смартфон из Пхенчхана

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович выставил на аукцион #ОлимпийскиеПодарки смартфон из Пхенчхана. Вырученные деньги будут направлены в Андреевский детский дом под Оршей.

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«Как и обещал перед Олимпиадой в Корее, устраиваю благотворительный аукцион. Я выставляю вещи с первых и последних Олимпийских игр, в которых я участвовал. Очки Ray Ban c Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) и смартфон Galaxy Note 8 с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея)», — написал спортсмен на своей странице в соцсети Facebook.

Смартфоны с олимпийскими кольцами на корпусе были выпущены ограниченной серией для участников Игр в Пхенчхане. В мире таких телефонов всего 4 тыс.

Аукцион завершится 13 марта в 17.00, результаты торгов будут подведены до 12.00 14 марта.

Для Сергея Долидовича Олимпиада в Пхенчхане стала седьмой в спортивной карьере. Наиболее высокого результата он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в гонке с массового старта на 50 км.
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