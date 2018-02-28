Игроки хоккейной сборной России награждены орденом Дружбы
На чествовании олимпийцев, проходящем в Кремле, хоккеисты сборной России, а также лыжники Денис Спицов и Александр Большунов и фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова получили орден Дружбы.
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Остальные наши медалисты Игр получили орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. (Евгений БЕЛОУСОВ).
На Играх в Пхенчхане россияне завоевали 2 золота, 6 серебряных медалей и 9 бронзовых.
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