Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32705939/
28 февраля 2018, 20:15 | Зимние | Спорт-Экспресс

Игроки хоккейной сборной России награждены орденом Дружбы

На чествовании олимпийцев, проходящем в Кремле, хоккеисты сборной России, а также лыжники Денис Спицов и Александр Большунов и фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова получили орден Дружбы.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters
1/22

Остальные наши медалисты Игр получили орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. (Евгений БЕЛОУСОВ).

На Играх в Пхенчхане россияне завоевали 2 золота, 6 серебряных медалей и 9 бронзовых.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
20 февраля

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку

Слетел топ, открылась грудь. Кошмары фигуристов на Олимпиаде (18+)

Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?