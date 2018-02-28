Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады

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Награды из рук главы государства получили 46 атлетов. Среди них, в частности — олимпийские чемпионы по хоккею, лыжник Александр Большунов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева и другие. Путин вручил атлетам ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент поздравил спортсменов с медалями.

«Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер», — обратился к олимпийцам президент.

Цитата Владимир Путин Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон.

Президент надеется, что новое поколение российских спортсменов продолжит ставить рекорды.

«Уверен, вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших граждан и прежде всего молодых людей», — сказал президент. Он заметил, что «честное, уважительное отношение к спорту, к товарищам по команде и к соперникам всегда отличали российских спортсменов».

«Высокие гуманистические основа спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую значимость и это знают, чувствуют миллионы любителей спорта по всему миру», — заключил он, пожелав атлетам новых успехов и всего самого доброго.

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