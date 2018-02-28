Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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Награды из рук главы государства получили 46 атлетов. Среди них, в частности — олимпийские чемпионы по хоккею, лыжник Александр Большунов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева и другие. Путин вручил атлетам ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Президент поздравил спортсменов с медалями.
«Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер», — обратился к олимпийцам президент.
Президент надеется, что новое поколение российских спортсменов продолжит ставить рекорды.
«Уверен, вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших граждан и прежде всего молодых людей», — сказал президент. Он заметил, что «честное, уважительное отношение к спорту, к товарищам по команде и к соперникам всегда отличали российских спортсменов».
«Высокие гуманистические основа спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую значимость и это знают, чувствуют миллионы любителей спорта по всему миру», — заключил он, пожелав атлетам новых успехов и всего самого доброго.
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