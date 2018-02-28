Источник: МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
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Исполком МОК 5 декабря принял решение временно отстранить ОКР. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и выступали под олимпийским флагом.
Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой
Российские олимпийцы на Играх-2018 завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
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